Ganas de volver a sentir estar encima de un escenario. Es lo que sé hacer es donde me siento bien. Después de 6 meses hoy es el primer día que volveré a sentirme artista. Que ganas de sentiros Mula! Prometo dar el 200% de mi 💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻 #newlife #picoftheday #kikorivera