Leticia Sabater es una profesional como la copa de un pino y acepta de buen grado las críticas que pueda recibir, aunque estas estén relacionadas con su aspecto. Contra todo pronóstico, la polifacética artista se convirtió en protagonista involuntaria de la ‘gala 0’ de ‘Operación Triunfo 2018’. En un momento de la noche, Noemí Galera, mientras hablaba con Roberto Leal a través del plasma, hizo una apreciación sobre la imagen que estaba dando que podría haberle puesto en contra a una de las artistas más queridas y valoradas de nuestro país… "Oye, yo me veo bizca. ¿No lo veis? Estoy bizca, parezco Leticia Sabater”, señaló sin medias tintas.

TVE

Al parecer, algunos seguidores del programa se sintieron ofendidos, por lo que más tarde Galera ofreció sus ‘disculpas’ (y no sabemos bien si lo arregló o acabó empeorándolo más…). “Si alguien se ha ofendido por lo de mi bizquez, perdón por existir”, apuntó durante otra de sus intervenciones. Pero ¿qué opina Leticia Sabater sobre este ataque tan gratuito? ¿Estará mosqueada con la directora de la Academia?

Pues va a ser que no. La cantante se lo ha tomado con humor y está orgullosísima de que la tengan presente en un programa como ‘OT’. "Aunque ya no sea bizca, porque me operé y salió genial todo, me encanta que se acuerde de mí ya sea por una cosa o por otra y que al final esté presente en un grandísimo programa como es 'Operación Triunfo'", ha explicado la cantante al portal Fórmula TV.

Sabater recuerda que las chicas con estrabismo, y lo dice por experiencia, tienen un gran “sex appeal”, y asegura estar muy feliz por el protagonismo que tiene en la Academia. Cabe recordar que, tanto los concursantes de ‘OT 2017’ como los de ahora, la tienen muy presente. Tanto es así, que el pasado jueves Dave hizo mención varias veces a ‘La salchipapa’. La artista considera a Noemí una auténtica “crack” y valora muy positivamente su labor en el programa. “'OT' me encanta, es un programa que enseña valores, que va de música y que tiene el mismo target de público que tengo yo en mis actuaciones y conciertos", recuerda.

Gtres

Para terminar, la que fuera musa del público infantil aprovecha para pedir a los responsables del programa que la inviten a cantar la canción que está preparando de cara a la temporada navideña... ¿Veremos a Leticia dando consejitos a los concursantes de ‘OT’? ¿Resarcirán el feo que le han hecho cumpliendo su deseo de actuar en una gala?

Por el momento, la directora de la Academia ha salido al paso para agradecer públicamente las palabras de la cantante. “Me encanta que te lo tomes con sentido del humor, @SABATERLETICIA. Un beso😘”, ha escrito Noemí Galera en su cuenta de Twitter.