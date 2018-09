Da igual que sean anónimos o conocidos. La casa de Guadalix siempre acaba siendo un auténtico polvorín. Las celebrities de esta edición no iban a ser menos: empezaron la convivencia con el típico buen rollo algo impostado, pero una semana después ya están como en La guerra de los Rose. Aramís está en todos los ‘fregaos’. No es la más peleona –ese papel se lo dejamos a Suso–, pero ella opina en cada conflicto que se produce dentro de la casa. “Tengo la misión de ayudarles con las cosas del alma”, explicó tan pancha en el confesionario.

Nominación calentita

La verdad es que la bruja se ha convertido en imprescindible, con una vida inventada de película y un desparpajo a prueba de bombas. Jorge Javier sabe que Aramís gusta y no paró de buscarla en una gala donde las nominaciones terminaron de rematar la convivencia. “Yo soy directo, claro y así voy a seguir”, sentenció Suso antes de darle los dos puntos a Techi. El ex Gran Hermano, que se ha ganado a golpe de platós estar en la edición VIP, tiene todas las papeletas para convertirse en el gran follonero de este año.

Miriam vs Mónica

Las ex de Carlos Lozano se llevan a matar desde que entraron en la casa. La última bronca la tuvieron en directo. Miriam está nominada, gracias también a la campaña de desprestigio liderada por Mónica.

Aramís vs Suso

La vidente quiso defender a Garó en su conflicto con Suso. “Le has llamado puta loca”, soltó en directo. “Deja de meter mierda e inventar. Eso no se hace”, contesó el chico.

Koala vs Makoke

Su complicidad es nula desde el principio. “Los días son muy largos y yo necesito gente con conversación”, le increpó Makoke. “Tú te escaqueas todo lo que puedes”, le respondió.

Suso vs Ángel Garó

El humorista es el encargado de la cocina y se le ocurrió pedir a sus comensales que pusieran a remojo los platos al terminar. “Nos hablas como si fuéramos niños de parvulario”, se encaró Suso.

Suso vs Techi

Suso nominó a la ex de Alberto Isla. “Eres una pelota con Isa, no eres buena amiga, sólo quieres sonsacarle cosas”, dijo. “Eres un falso, eso no es lo que me has dicho antes”, se defendió la chica.

Verdeliss vs Ángel Garó

Ella no puede tomar queso roquefort por su embarazo, pero el malagueño se empeñó en emplearlo para hacer unas albóndigas. Verdeliss acabó llorando en el confesionario.

Sexo en Guadalix

Pero además de peleas, la Casa de Guadalix está más caliente que nunca por culpa de los primeros ‘edredoning’… ¿El primero? El de Suso y Aurah, que parece que están viviendo un revival de un affaire pasajero que tuvieron en el pasado.

Empezaron por los tonteos; que si yo te toco, que si tú me tocas; que qué a gustito estoy contigo, que no paras de meterte conmigo… y terminaron bajo la manta ¡y sin cortarse un pelo! Porque no esperaron ni a que apagaran las luces del cuarto. Pero, ¿volverán a repetirlo o se quedará todo en un calentón?

Los que tampoco se han resistido han sido Tony Spina y Techi. ¡Y eso que ella tiene o tenía novio fuera! Porque antes de perderse entre las sábanas con el italiano, la ex de Paquirrín se dirigió a una de las cámaras y le dijo a su novio: “Alejandro, gordi, te quiero mucho pero tenemos que hacer un pause”. ¡Y se quedó tan ancha! Tony fue algo más comedido: “Me da cosa pero si ella no le respeta…”

La que también está jugando con fuego, porque fuera mantenía una relación con Omar, ha sido Chabelita. La hija de Isabel Pantoja no se separa de Asraf y, ¡saltan chispas entre ellos! ¿Se liarán?