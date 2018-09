Un nuevo trabajo, un amor mediático, un embarazo inesperado… Los famosos han llegado al estrellato de formas muy diversas. En esta ocasión, analizamos cómo ha llegado a ser una estrella Makoke, la ex de Kiko Matamoros, que ahora está encerrada en la casa de 'GH VIP 6'. La colaboradora televisiva, malagueña de nacimiento, comenzó siendo modelo. El 'Telecupón' fue su primera oportunidad en televisión aunque fue un supuesto romance con Brad Pitt quien la puso en boca de todos. Después de comenzar su relación con Kiko Matamoros, del que nació una hija Anita, de 18 años, Makoke y Kiko formaron un tándem muy rentable que se ha roto después de 20 años de unión.

Makoke soñó desde niña con triunfar en el mundo del espectáculo. Probó suerte como modelo en Londres y allí rechazó irse a Nueva York con la agencia Elite. De vuelta a Madrid, ella es malagueña, empezó a trabajar como azafata de ‘Telecupón’. Dicen que se llevaba fatal con Carmen Sevilla…

En una entrevista, Makoke contó que había rechazado al actor. “Pasé un fin de semana con él en Valladolid y me pidió que me fuera con él a Los Ángeles. No fui porque me dejó fría. No había química.”

Tras separarse de Javier Tudela, con quien tuvo a su hijo Javi, Makoke conoció a Kiko. Él, que aún estaba casado, le abrió las puertas de la televisión, donde trabaja desde hace años como colaboradora.

Su relación con Kiko Matamoros siempre ha estado rodeada de rumores de crisis, pero lo cierto es que han estado juntos casi 20 años y tienen una hija en común, Anita, que acaba de cumplir los 18 y es Instagramer.

Gracias a su relación con Matamoros, Makoke ha hecho suculentas exclusivas que, por supuesto, le han reportado, a ella y a él, muchos beneficios. De hecho, hasta su separación, han vivido juntos en una urbanización de lujo de Madrid.

Tras casi veinte años de relación, la pareja decidió darse el ‘sí, quiero’, el 16 de septiembre de 2016. Lo hicieron en una finca a las afueras de Madrid. Por supuesto, vendieron la exclusiva.

En los últimos años, Makoke ha protagonizado numerosas peleas con los hijos de Kiko, Diego y Laura. Ésta última participó en ‘GH VIP 5’, donde coincidió con el hijo de Makoke, Javier Tudela. Ahora es ella, recién separada, la concursante estrella de la nueva edición.