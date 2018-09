"Gracias Aly por mostrar la realidad, por algo ganaste 'GH VIP', tu transparencia no sólo gusta sino que enamora", escribe una usuaria de Twitter que ha visto cómo su admirada Alyson Eckmann interponía una denuncia pública. La estadounidense ha utilizado su perfil social de Instagram para mostrar su indignación con una conocida tienda de ropa que se ha pasado con eso de tallar 'pequeño'... "Ya sabemos que tiene un tallaje muy pequeño", comenta la presentadora y reportera paseando por la conocida tienda, "pero mirad..." añade mientras enseña una camiseta que nos ha dejado absolutamente boquiabiertos. Agarraos a vuestros asientos porque vais a flipar...

¡Parece de niños! Y no, no lo es. La camiseta es para adultos y, para colmo, es ¡talla única! Así lo describe la propia Alyson con un vídeo en el que se ríe de forma irónica y desesperada de que esto exista a día de hoy. "What a fuck" (qué mierda), comenta al enseñar la camiseta frente al espejo, "y no es para niños, eh", aclara. Vamos, que como bien dicen algunos de sus seguidores; "Es una VERGÜENZA que pongan estas tallas en una tienda de adultos".

@AlyEckmann Siento decir que es una VERGÜENZA que pongan estas tallas en una tienda de adultos.

GRACIAS Aly por mostrar la realidad, por algo ganaste GHVIP, tu transparencia no sólo gusta sinó que enamora. pic.twitter.com/ieryMAx85m — Laau🎗 (@laurivaud) September 20, 2018

"Por favor, dónde vamos a ir a parar", comentan otros... y no es para menos. Gracias a esta denuncia pública, la dicharachera presentadora americana ha vuelto a meterse a la audiencia en el bolsillo, como ya sucedió en 'Gran Hermano VIP 5', donde se convirtió en la flamante ganadora gracias a su desparpajo y su naturalidad.

Tanto que hasta se atrevió a contar lo que ha hecho con el premio... y no, no lo ha derrochado, ha confesado que lo tiene guardado en el banco (casi todo). Y es que muchos de sus seguidores se preguntaban por qué ponía pegas a pagar más de 1.000 euros por un alquiler con todo lo que tiene "Está en el banco casi sin tocar, gracias. No querer pagar 1.500 por una habitación no es igual que no poder. Y tengo casi todo el premio gracias a pensar así", confesaba.