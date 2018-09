Los primeros días encerrados en la casa de Gran Hermano son los peores. "Todo se magnifica", repiten una y otra vez los ex concursantes, y parece que para los nuevos inquilinos de la casa de Guadalix las cosas no han cambiado. Sino, que se lo digan al cómico Ángel Garó y la artista Aramis Fuster. Ambos han tentado se han visto tentados ya a abandonar el concurso.

Aramis Fuster en GH VIP 6 Telecinco

La primera de ellas ha sido la bruja Aramis Fuster. "Me gustaría irme", así de tajante comenzaba sus declaraciones ante el confesionario del concurso dejando a todos los espectadores en shock. "No tengo ningún conflicto con nadie, estoy en paz absolutamente con todos", matizaba. Sin embargo, la artista considera que su cometido en el reallity ha terminado. "Yo entré a divertir, a divertirme, a cuidar de las almas... y en mi trabajo soy la mejor. Pienso que ya le he ayudado lo que he podido y más", confesaba.

Pero la petición no se basaba en una huida total del concurso, sino que la mujer propuso que "en cuanto me necesiten yo podría venir a visitarles" a quienes, asegura, "no les quiero, les amo. "Si tengo que nominar a alguien, mi alma se va a quedar desolada", terminó diciendo la vidente cuando conoció la negativa de la organización a su petición.

Angel Garo GHVIP6 Telecinco

Quien sí propuso una salida total fue Ángel Garó. El cómico se confesaba ante las cámaras que la falta de intimidad le estaba ahogando. El actor dijo que no se le había aclarado que no existe ninguna parcela de intimidad en la casa: duchas, baños y habitaciones cuentan también con cámaras. "Si yo no he ido a la Isla de los Famosos es por lo mismo", señalaba.

"Lo que yo no quiero es que esa tontería que se podía haber aclarado desde el principio para poder yo planteármelo, se convierta a los ojos de muchas personas en una renuncia porque a mi me pesa mucho tanto esfuerzo. Y a mi no me pesa el esfuerzo, me pesa la falta de intimidad. Soy muy pudoroso en el baño. Yo no hubiera venido por ese tonto matiz", explicaba.