Tan solo llevan unos días encerrados en Gran Hermano y las estrategias han comenzado a funcionar. Los VIP se han acercado unos a otros en función de la afinidad y los objetivos que se han marcado al entrar en la casa. Muchos de ellos apuntan a que una de las metas del Mister Universo Asraf es conquistar a Chabelita.

Aramis Fuster Chabelita GHVIP7

Solo han pasado unos días, y la complicidad entre Asraf y Chabelita es cada vez más estrecha. El joven no le quita los ojos de encima a la hija de la tonadillera, algo que han notado todos sus compañeros. "No la dejas ni respirar, chiquillo", le decía Aramis Fuster al modelo. "Yo tengo muy claro que a quien quiero está fuera". "No creo que quiera nada conmigo, aunque no me voy a cortar.", explicaba en el confesionario Chabelita.

Además, la actitud de Chabelita ha dado un vuelco después de que Aramis le leyera las cartas. La adivina ha sacado una lectura que no le ha gustado nada a la muchacha: "Va a haber un enfriamiento de lo que tienes, yo creo que no es la persona adecuada para ti", explicó la adivina. Ha sido precisamente esta confesión y lo serio que se lo ha tomado Chabelita, la que ha despertado los celos de su novio, Omar Montes, a un paso de entrar en la casa.

En declaraciones a 'Sálvame', el joven destacaba que "no me gusta nada" lo que está haciendo dentro de la casa. "Me da igual que seas la Pantoja, si no me respetas te vas", aseguraba. Por su parte, cuando se le recordaba que ella misma había dicho que Asraf era su mejor amigo en Guadalix, el joven ha respondido desafiante: "pues su mejor amigo seré cuando entre yo; él se acerca a ella porque quiere ganar y ella se está dejando querer". "Ambas partes son odiosos. Me parece de poca clase y poca vergüenza", destacó.

Al entrar en la casa, Chabelita confesó entrar con muchas dudas a nivel emocional, lo que ha ocasionado que se tome más en serio la predicción de Aramís: "Es lo que sabia que iba a decir porque así está haciendo con el chico para que luego no la llame nadie la atención".

Por ahora, las cartas están sobre la mesa y Chabelita vuelve a ser el centro de atención de un triángulo amoroso que podría pasar de nuevo por ruptura. Tal y como ocurrió con Alejandro Abalá, padre de su hija, durante la participación de este en la Isla de los Famosos.