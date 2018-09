Un traumático episodio terminó por ser uno de los más humillantes para el humorista Ángel Garó. El artista recordó junto a sus compañeros de Gran Hermano, cómo mientras la policía llamaba a su puerta, el cómico se asomaba al balcón desnudo negándose a acudir a la llamada. Fue en ese momento cuando unas imágenes le captaban desde uno de los balcones de enfrente.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Angel Garo en GH VIP Telenovela

"La policía daba patadas a la puerta y yo me agarré al balcón y grité 'no pienso bajar, me cuesta mucho el IBI; pedirle cuentas al moro que vive en la esquina', y cerré la puerta", así explicaba Garó cómo vivió aquella tarde.

Además, el cómico recordó que cuatro meses después, coincidiendo con una gran discusión con su ex pareja, las imágenes fueron publicadas, lo que hizo aún más grande la discusión. "Formó lo más grande", explicó recordando que está citado para el próximo día 26 por una acusación de malos tratos. "Menos pederasta me ha llamado de todo", aseguró su ex.

Angel Garo en GH VIP Telecinco

Más tarde, Mónica Hoyos le preguntó por la famosa frase de la presentación del actor: 'Quiero el dinero que pague mi dolor'. "Quiero el dinero que pague el dolor de las personas que me quieren", explicaba el actor. "Un buen viaje, una buena joya... de todo se aprende pero yo he aprendido tarde, y tenía que haber salido desnudo antes", bromeaba Garó.