Anita Matamoros está a punto de poner tierra de por medio a sus problemas familiares. En unos días hará las maletas y pondrá rumbo a Milán para empezar una nueva vida como universitaria, sin embargo, sus últimos días aquí tampoco están siendo un comedero de cabeza respecto a la polémica (al menos no quiere hablar de ello). A ella, por suerte, le va bien y así lo ha demostrado en el que ha sido su primer evento en solitario. La joven influencer ha amadrinado una firma de cosméticos y lo cierto es que se ha mostrado de lo más suelta... ¡Parece que ha nacido para esto! Ahora entendemos que quiera cursar sus estudios de moda, no es para menos con la soltura que tiene ante los medios, aunque ha habido temas que ha preferido no tocar.

Sobre la separación de sus padres, Anita se ha mostrado muy prudente y ha preferido no decir nada, aunque ha confesado que sufre a su manera. "Llevo mucho tiempo siendo hija de, soportando muchas criticas, soy fuerte ante las criticas pero todos somos personas", aseguraba.

Sobre si se va a Milán también para desconectar de estos momentos, afirmó:" Si para todo. Creo que me he ido en un momento muy bueno. Que mi madre este en la casa me da tranquilidad". Con respecto al 'reality', asegura que su madre está teniendo muy buena participación. Está contenta de comprobar, gracias a los comentarios en las redes sociales, que mucha gente esta cambiando su opinión sobre Makoke.