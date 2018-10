Ella sí que sabe. María León está aprovechando el 'veroño' como una campeona. Acompañada de su chico, un morenazo con el que sale desde hace unos meses, la actriz viajó hasta la costa gaditana para darse el último chapuzón del año… Luciendo tipazo con un trikini verde, María aprovechó el día al máximo. Tomó el sol, paseó por la arena, se dio un buen chapuzón y después se dejó querer por su churri. ¡Menudos besacos que se dieron! ¡No había quién les despegara…! ¿Será su amor eterno?

María ha confesado recientemente que cree en el amor para toda la vida. "Yo creo en el amor eterno, hay amores de verdad que nunca se mueren. El amor es muy bonito, pero muy difícil. Para ser compañero de alguien hay que saber ser equipo. El amor es el mejor motor", afirmaba la actriz.

Y de momento parece que con este buenorro hace el equipo perfecto ya que con Juan Molina, fotógrafo y ayudante de cámara de 'Allí abajo', no le salió bien, aunque estuvo con él más de dos años.



Y es que la actriz incluso soñaba con casarse y tener hijos, algo que no descarta en el futuro. "Me gustan mucho los niños y me gustaría ser madre de muchos hijos, míos, adoptados… Quiero tener una familia grande. Es verdad que no paro, pero llegará el momento", ha dicho.

Y es que no para, además de 'Allí abajo', está a punto de estrenar las películas 'Sin Fin', en la que comparte protagonismo con Javier Rey, y 'Los Japón', con el actor Dani Rovira.