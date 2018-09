"Alejandro, cariño, sé que estoy con tu camiseta y todo... pero tengo un 'tol lío' en la cabeza que alucinas. Sé que me habrás dejado. Vamos a hacer un 'pause' y, si cuando salga de aquí quieres ir a buscarme al plató, si te quedan ganas, pues vuelve. No pasa nada, Alejandro. Un besito y que te quiero, gordi", soltaba Techi Cabrera ni corta ni perezosa ante las cámaras de 'Gran Hermano VIP'. Una ruptura con muy poca vergüenza y sin escrúpulo alguno... y todo para poder liarse con Tony Spina. Pues ahora Alejandro ha roto su silencio y ha reaccionado a la que es la ruptura más mediática del momento. Ayer mismo 'Sálvame' se ponía en contacto con el joven, a quienes confesaba; "Me parece mal lo que ha hecho, ¿qué me va parecer? La verdad es que no me lo esperaba. Pero, bueno, ha surgido así". Unas declaraciones llenas de rabia, y es que al parecer habían acordado respetarse; "Yo, por mi parte, la he cumplido. Pero, claro, ya veo el rollo que se trae con Tony Spina, durmiendo todas las noches juntos, el tonteo que tienen no es lo que yo había pactado con ella…", ha confesado dolido.

Además, parece que tiene ganas de venganza... "Tengo vídeos de Techi con los que la puedo dejar en mal lugar y los voy a sacar. Me estoy pensando en hacerlos públicos también". ¡La que se va a liar!

Y la cosa no se ha quedado ahí. "Me la suda un poco", ha confesado Alejandro a 'Socialité'..."No quiero verla ni en pintura", añade, "me gustaría tener una conversación porque siento que se ha reído de mí en mi p*** cara". A ver si ahora 'Gran Hermano' se va a animar y va a meter a Alejandro en la casa... ¡Sería muy fuerte!



El tonteo que se trae con Tony, desde luego, no le hace ninguna gracia... Veremos cómo acaba toda esta historia.