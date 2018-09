La niñera más famosa de la televisión se ha sentado en 'Sábado Deluxe' para responder al inolvidable 'pantojazo', y es que hace unos días la mismísima Isabel Pantoja descolgaba el teléfono para entrar en directo en 'Sálvame' y despacharse a gusto. No dejó títere con cabeza, pero si alguien se llevó más de un dardo envenenado, esa fue Dulce. Pero ella ha reaparecido para responder a la tonadillera y dejar claro lo que siente por su niña, eso sí, con unos nervios tan notables que el programa de Telecinco ha tenido que parar y darle un descanso publicitario para que se relajase.

"Quiero aprovechar esta noche para dirigirme a Isabel Pantoja por haberse dirigido hacia mi tierra con tantísimo desprecio, esa tierra que tantos éxitos le ha dado. Aquí estoy como buena catalana y española para decirte, ante todo, que yo vivo donde me da la gana", comenzaba diciendo.

Ni siquiera consigue, cuenta, escuchar la voz de Isabel Pantoja sin temblar, y es que siente "mucha soberbia, prepotencia, y cero humildad", asegura, "no puedo ni escucharla, y menos en las condiciones que entró". Confiesa que la llamada de la cantante le provocó una crisis de ansiedad "casi para ingresarme", y asegura no saber cómo le quedan lágrimas después de todo lo que ha llorado.

"Si yo soy mala persona... ¿Ella qué es?", ataca Dulce. "Si yo fuera tan mala, cuando su hija se quedó embaraza no me habría llamado, si yo ya no estaba allí, ella quería que cuidara a su hija", cuenta.

Uno de los problemas entre tonadillera y niñera siempre ha sido la niña, Chabelita, y es que Isabel Pantoja cree que Dulce le ha consentido demasiado. "Yo no apruebo muchas de las cosas que hace", se defiende la niñera. "Yo lo que quiero es que salga y se divierta con sus amigas, pero que no haya niñatos que la utilicen", explica. Además, se pregunta por qué Isabel Pantoja dice que se preocupa de las noches de Chabelita cuando nunca lo ha dicho públicamente sobre Kiko Rivera; "Yo salía por las noches a buscarlo porque no sabíamos dónde estaba", aunque asegura que sí se preocupaba, confiesa que no tenía broncas con él.

Lo que ha dejado claro es que "es mi niña, y lo será siempre pese a quien pese". ¿Cómo le sentará esto a Isabel Pantoja? Además, ha contado cómo llevaba Isabel Pantoja la educación de Chabelita, y aunque es muy escueta en sus explicaciones, ha confesado que era ella quien iba a todas las reuniones escolares, las citas médicas... "Siempre preocupándome yo. Ella cree que le ha dado buena educación solo por pagarle los mejores colegios", confiesa.

La que ha dado un bombazo ha sido Aneth, que no ha dudado en asegurar que le han llegado dos demandas a Dulce de parte de Isabel Pantoja. Pero no ha sido el único bombazo... Dulce se ha venido arriba y ha contado que Juan, hermano de Isabel Pantoja la llamó "puta y muerta de hambre", e incluso asegura que la propia Isabel la insultó con algo muy grave faltando a su madre... ("Hija de puta").