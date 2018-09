"Sé que las cosas no han sido como yo quería que fuesen, y si lees esto que estoy escribiendo te quiero decir que me haces mucha falta", así ha comenzado Chabelita su última entrada en el blog de 'GH VIP 6'. ¿Y quién le hace tanta falta? Pues sí, su madre. Después del 'pantojazo' que ella todavía no se cree (algo que podría cambiar esta misma noche durante el debate), la hija de la tonadillera nos ha sorprendido dedicando unas tiernas palabras a su madre. "Siento no haber podido hablar contigo antes de irme… no sabes cuanto daría por poder hablar contigo. Pero intento que eso no me afecte mucho y ya pocas veces hablo del tema de la familia que sé que no te gusta. Espero que me estés viendo y que te este gustando", escribe la joven.

Pero este mensaje podría cambiar cuando Isa se entere de lo que dijo su madre en 'Sálvame', o quizá cuando se entere de que no ha querido hablar de ella ni lanzar un mensaje de apoyo para que no la expulsen... Sin embargo, como todos los nominados, podrá recibir una llamada de ánimo de algún familiar, y aunque pensábamos que quería que al descolgar el teléfono sonara la voz de su madre, parece que ha cambiado de opinión. Y es que el mensaje a su madre no ha sido el único que ha escrito...

Anoche en 'Sábado Deluxe' salió a la luz una carta que la propia joven escribió minutos antes, ¡y es muy fuerte! Se ha lanzado y ha escrito una carta a ¡OMAR MONTES! Sí, después de tener dudas sobre su relación y hasta dejar entrever que podría haberse acabado, va y le escribe unas románticas líneas.

"Espero que todo lo que me prometiste siga en pie, estar aquí me ha servido para perdonar lo que tú y yo sabemos. Quiero saber si estás esperándome. Espero que esto no nos separe. Apóyame mucho que estoy nominada y me quiero quedar aquí. Echo de menos el barrio. Si te dejan llámame, sería un chute de adrenalina. Te quiero gordi".