Era su momento. Dulce tenía (y necesitaba) que enfrentarse a Isabel Pantoja y responder a todas las acusaciones que la tonadillera hizo contra ella en su llamada a 'Sálvame', así que no dudó en sentarse en 'Sábado Deluxe' dispuesta a destapar a la cantante. Confesó que la llamada de la cantante le provocó una crisis de ansiedad "casi para ingresarme", y aseguró no saber cómo le quedan lágrimas después de todo lo que ha llorado. Pero tenía fuerza y quería plantarle cara. Sin embargo la entrevista no fue como esperaba. La niñera tuvo que ser, incluso, atendida por los servicios médicos del programa después de despacharse a gusto contra Isabel, pero este no fue el único episodio amargo.

El hecho de que Chelo García-Cortés fuese una de las colaboradoras presentes en la entrevista no sentó demasiado bien a Dulce, que nada más verla soltó; "Tienes mucho que callar". Y no se quedó contenta con eso... "¿Me bajo los pantalones como lo has hecho tú toda la vida?", preguntó mientras se ponía de pie frente a la colaboradora. Aseguró que Chelo era muy pelota con Isabel, como todos esos "palmeros". Se preguntaba, además, cómo pudo Isabel hablarle de forma tan cariñosa con todo lo que ha dicho de la colaboradora sobre su hija.

El enfrentamiento no se hizo esperar... Dulce aseguró que Isabel Pantoja mintió en su llamada al programa de Telecinco. ¡Hasta la llamó "perrito" faldero! Y confiesa que la colaboradora "largó muchas cosas" de la vida de los Pantoja. Chelo se deshizo llamándola "mentirosa", aunque la niñera tiene clarísimo que ella "nunca" miente. ¿Quién tiene razón en toda esta historia?

Desde luego a la lista de enemigos de Dulce se ha sumado una más, y no fue la única de la noche. A Alejandro Albalá, ya conocido enemigo de la niñera al que llama"niñato", se unieron anoche Chelo y Aneth (amiga y defensora de Chabelita), que asegura que todo esto no le va a hacer gracia a la 'niña' y que en lugar de soltar todo eso debería callarse.