View this post on Instagram

Con mi 🧜🏼‍♂️🧜🏼‍♀️ #pinchitopinchita #tarifa #valdevaqueros #eltumbao #kitesurf #kite #kitesurfing #kiteobsession #yolalaexploradora #cazamariposas #divinity #lafabricadelatele #telecinco #mediaset #ghvip #ghvip6 #summer #septiembre #septiembre #television #cabrinhakites #fonekites #reportera