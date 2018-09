Aunque parezca mentira, la idealización de la figura de la mujer sigue siendo uno de los temas contra los que se está luchando en pleno 2018. Las figuras con curvas poco a poco se van aceptando pese a que todavía hay muchas barreras que romper. Y en ello, Tania Llasera tiene experiencia a través de sus reivindicativos textos y fotografías en Instagram.



Publicidad - Sigue leyendo debajo

Tania Llasera mostrando su ’curvy’ figura Instagram

No es la primera vez que Tania Llasera sale en defensa de las curvas. La presentadora se ha mostrado en los últimos tiempos muy a favor de las llamadas 'curvys' y de reivindicar la necesidad de potenciar la autoestima de las mujeres tengan el físico que tengan. Sin embargo, hay quien la critica por haberse sumado a esta lucha cuando ella se ha convertido en una de las 'curvys'.

Para hacer frente a sus haters, la presentadora ha publicado un reivindicativo texto en el que ha hecho ver que no solo está defendiendo a las mujeres con kilos de más ahora, sino que lo ha hecho siempre ya que "no es que sea abanderada de nada". "Buenos días, así de sencilla y #muslona, siendo #curvyandproud", saludaba la actriz junto con la imagen en la que la podemos ver sobre la cama de su habitación.

"Muchos son los que me preguntan que porqué no defendía las curvas antes de ser curvy y se equivocan. Llevo toda mi vida fluctuando en peso, sin ninguna enfermedad, simplemente hay épocas que como más y otras menos. Nunca me he visto ni mejor ni peor por los kilos porque siempre soy yo. Soy o una yo mejor alimentada o una yo menos alimentada porque ando más liada, sin más", explicaba Tania Llasera. Una explicación que no debería tener que dar ya que se trata de una faceta de su vida privada.

"No es que sea abanderada de nada, sencillamente me gusto, me caigo bien y eso es lo más sano. Como bien, duermo bien y tengo la conciencia muy tranquila. Siempre he pensado que la gente es bella, somos fascinantes, seamos de la talla que seamos. Y nadie merece el juicio de peso ajeno, ni gordis ni delgadis (que a veces la gente se cree con más derecho a decirle a una mujer delgada que le “falta un puchero”, que a una curvy... a la que no se lo dicen a la cara, más bien a la espalda aunque siempre hay algun@ valiente 🙄). #queguapaeresdecara", añadía en su reivindicativo mensaje.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

"Así que seamos agradables los unos con los otros, hagamos el mundo un poco mejor, y centrémonos en lo nuestro en vez de en lo de al lado. #NOApaguesMiLuzParaBrillarTu #LoMasBelloEsSaberPensar #autoestima #inteligenciaemocionalpropia", zanjaba en el mensaje para destacar la necesidad de todas las personas de tener una buena autoestima por sí mismos, quererse a uno mismo y reivindicar ser como cada uno es, con o sin kilos de más.