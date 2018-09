La ganadora de 'Supervivientes 2018' Sofía Suescun dice estar fetén con su chico, Alejandro Albalá. Después de muchas rupturas y reconciliaciones, la joven pareja parece que ha encontrado la estabilidad que tanto buscaban y ahora están en su mejor momento sentimental. De hecho, no se separan ni un segundo y el ex de Chabelita acompaña a su chica a todos sus bolos. El último, un desfile de novias donde Sofía desfiló con un espectacular diseño nupcial. ¿Habrá boda a la vista? Parece que no porque la navarra, a pesar de vestirse de novia, y estar guapísima, pasa de darle el ‘sí, quiero’ a su churri (y eso que él ha confirmado que sí que habrá boda algún día). De momento, prefieren estar juntos pero no revueltos.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

¿Cómo te ves de novia?

Me veo muy bien. Ideal.

¿No te ves con ganas de pasar por la vicaría?

No, la verdad es que no soy de celebraciones. No me gustan ni las bodas ni los cumpleaños ni las navidades. No me transmite nada. No he sido educada para eso. Ni me va ni me viene.

¿Qué te ha dicho tu novio?

Que estoy divina.

¿Pero ahora cómo estáis?

Estamos muy bien. Somos niños de 20 años, que pasan por sus bobadas. Algo normal.

¿Pero te pidió la mano?

No, es que me ve así, pibón, con el vestido de novia… Es que le entran ganas de casarse hasta a mi madre conmigo.

Gema Checa

¿Cómo está tu madre?

Bastante mal y cansada ya con el tema de su enfermedad. Lo contará ella dentro de poco.

¿No le reconocen la fibromialgia?



No es que no se la reconozcan, es que ella tiene otras enfermedades de peso. Ella reclama una incapacidad por su trabajo habitual, pero que puede trabajar en otros, en este caso la tele.

¿Está ingresada o en casa?

Fue a hacerse su análisis mensual de sangre.Tiene muchas ganas de hablar y de contar todo. Le hace falta un papel para hablar, la sentencia firme en la que reclama su incapacidad sale el 15 de octubre.

Crees que hay un prejuicio hacia ella que no se corresponde con la realidad.

Claro. Todo está por verse. Tiene que explicar todo. Todos sabemos que tiene ese toque cómico, que hay que explotarlo, nos hace reír a todos.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

¿Habéis hablado Alejandro y tú de la famosa entrevista de Chabelita?

No. Es que Alejandro no habla de Chabelita. No la he leído pero he hablado con Mila Ximénez y me ha dicho que Isa ha sido un descubrimiento en la entrevista, que está muy enamorada de su actual novio Omar Montes. En cuanto a Isa, estoy un poco con Mila, la verdad es que nos está sorprendiendo mucho en 'Gran Hermano'.

Gema Checa

¿Qué te está pareciendo en ‘GH VIP’?

Lo está haciendo muy bien. Despacito y con buena letra. Pensé que iba a ser un mueble como en 'Supervivientes' pero no, se está mojando. Me está sorprendiendo mucho. Ha hecho que la Pantoja hable. Veremos lo que pasa.

¿Qué te parece la relación de Suso con Aurah? ¿No crees que está siguiendo un poco los patrones que seguía contigo?

Las personas no cambian. Suso es así, muy pasional, muy sexual. Le ha dejado claro que él es independiente. Le dice: “Aura, no te enamores de mí”.

Eso es lo que te decía a ti.

Sí, pero yo al final era una niña. No es lo mismo decírselo a una de 18 años que a otra de 30. Ella no es tonta. Bueno igual sí, porque se piensa que siendo la rechazada va a ganar el concurso. Estos ‘vende humos’ de que si lo necesito para la enfermedad de no se quién, no me gusta.

¿Qué te ha parecido el abandono de Oriana?

Oriana me parece en sí una chica que no vale para nada. Su madre no habrá podido hacer carrera con ella. Creo que no sabe lo que es un trabajo, lo que es currarse las cosas del día a día. Me parece una maleducada, una prepotente y una insegura de la vida.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Vamos, que te cae fatal.

Sí, me cae muy mal. Me ha criticado mucho en Supervivientes y creo que no es la más adecuada para criticarme.

Gema Checa

¿Te hubiera gustado estar en esta edición de GH VIP?

A mí Gran Hermano me encanta. Pero ahora estoy muy tranquila. He salido de un reality y no es el momento de entrar en otro.

¿Tienes alguna otra expectativa laboral diferente?

La tele me encanta y tengo los estudios hasta el tope que pude porque con 18 años entré en GH. Puedo meterme en cualquier momento en una universidad. Tengo esa capacidad y seguridad de proponerme lo que quiera y conseguirlo.

Sofía y Alejandro, no se separan

Sofía Suescun, con un diseño de la colección Luna Novias 2019 elegido por ella misma. Gtres

No hay lugar al que no vayan juntos. Alejandro Albalá, ex de Chabelita y actual churri de Sofía, acompañó a la pamplonica al evento de vestidos de novia que amadrinaba en la capital. Ella es la madrina de la nueva colección de Luna Novias 2019 y desfiló con un espectacular vestido. Y aunque estaba muy guapa, comentó que "Alejandro no me pidió la mano".