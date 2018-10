María del Monte: "Los niños siempre deberían estar al margen de los problemas de los mayores"

María del Monte rompe su silencio. Mientras media España hablaba de su ahijada, Chabelita, de su expulsión de 'GH VIP 6' y de la buena o mala relación con su madre, Isabel Pantoja, la cantante, que es su madrina, se mantenía al margen. Pero, la presencia de su sobrino, Antonio Tejado, el lunes 1 de octubre, en 'Sálvame', hizo que la tonadillera saltara a la palestra. El colaborador explicó que su tía sufrió mucho cuando tuvo que separarse de la pequeña Isa: "Mi tía ha llorado mucho, muchísimo. Era como si fuera su hija prácticamente. Ella no estaba en el plano de Dulce, mi tía se tiraba en el suelo con ella, jugaba, le daba de comer, etc.". Tanto quería a la hija de su examiga, Isabel Pantoja, que la "sentía como a su propia hija", contó Tejado. Ante estas declaraciones, el programa quiso conocer su opinión y Terelu decidió llamarla por teléfono en directo.

Telecinco

María atendió a Terelu por teléfono aunque, una vez más, hizo gala de su discreción. "Yo no soy de entrar en esta historia. Yo, como el resto de españoles, me dedico a trabajar y, por respeto y educación, te atiendo porque sé que es vuestro trabajo pero yo no voy a entrar" comenzaba su intervención.

Telecinco

Preguntada por si había visto a Chabelita en 'GH VIP 6', María dijo que no aunque matizó "esos fenómenos sociales si no los ves, te cuentan y te dicen. Yo, de verlo, no pero lo que piense me lo guardo" contó.

Telecinco

Después Mila Ximénez le contó que Isa la recordaba con mucho cariño y que sigue refiriéndose a ella como tita Nana. Al parecer, Chabelita nunca entendió porque, un día, desapareció de su vida y que incluso hubo una época que se quería ir a vivir con ella. María del Monte fue clara. "A ver, qué quieres que te diga. Ya me cuesta no entrar.. Pero yo solamente te puedo decir una cosa desde aquí. Decirle a todo el mundo que los niños siempre deberían estar al margen de los problemas de los mayores y que jamás deberían pagar consecuencias, añoranzas, o nostalgias ni recordar a nadie cuando puedan tenerlo a su alcance" dijo dejando bien claro que no fue decisión suya separarse de Isa y que los niños deberían estar al margen de los problemas de adultos.

Telecinco

María, que agradeció el respeto que los medios siempre tienen hacia ella, añadió que, cuando Isabel Pantoja quiso adoptar, ella la apoyó como buena amiga que era y no quiso opinar sobre las llamadas de su examiga a Telecinco.