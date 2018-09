Cuando nuestros famosos no quieren hablar de algo, nosotros, los periodistas, solemos insistir mucho, y si realmente se cierran en banda, es muy posible que, con el tiempo, ellos solos se abran para hablar sobre un tema en concreto. Y eso es precisamente lo que le ha pasado al ex de Jennifer Aniston, Justin Theroux. El actor nunca quiso decir ni 'esta boca es mía' cuando el pasado mes de febrero de este 2018, ambos anunciaron que, tras 2 años y medio casados, firmaban el divorcio. Los dos prefirieron guardar silencio... y mientras ella, a día de hoy, sigue sin apenas haber dado detalles, él ha querido contar ahora qué pasó realmente en una de las parejas mejor avenidas (o eso creíamos) de Hollywood en una entrevista a The New York Times.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Gtres

"La buena noticia es que fue, probablemente –y estoy eligiendo mis palabras con mucho cuidado-, la separación más amable posible, no hubo conflicto", contaba al citado medio. Es más: quiso dejar claro que no se están tirando los trastos a la cabeza: “es más amistoso". "Es aburrido, pero nos respetamos lo suficiente para que fuera lo menos doloroso posible", afirmó.

A pesar de que estaban felices, al final, como cantaba Rocío Jurado, se les rompió el amor de tanto usarlo, y esa amistad que en un principio les unía estaba cambiando por días: "Nos rompió el corazón, en el sentido de que la amistad no iba a ser igual, especialmente en el día a día. Pero la amistad se ha reconducido y cambiado, y eso es algo de lo que nos sentimos muy orgullosos", contó Justin.

Gtres

A pesar de ese mal trago en lo personal, el actor está lleno de proyectos profesionales que realmente le llenan, y quiso dejar claro en su entrevista que no piensa que haya conseguido todo eso por estar con Jennifer, ya que él ha trabajado siempre muy duro.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Ahora, Justin tiene una agenda bastante apretada: ha salido en la película 'El espía que me plantó', junto a Mila Kunis (estrenada el pasado mes de julio), y 'On the basis of sex', donde comparte pantalla con Felicity Jones y que se estrenará el día de Navidad, el 25 de diciembre de este año. Por otro lado, ha grabado un doblaje para una película de dibujos y ha actuado en la serie 'Maniac', con Emma Stone y Jonah Hill, que ha sido un éxito en Netflix, pero de momento han descartado ir a por una segunda temporada.