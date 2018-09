Gotzon Mantuliz ya triunfa en 'Operación Triunfo 2018'. El bilbaíno, de 30 años, ha fichado por la Academia para, alternándose con Magali Dalix, entrenar a los concursantes en las clases de Forma Física y Vida Sana. Instagramer de éxito con más de 200.0000 seguidores y con experiencia en los realitys, ya se le conoce como el profesor buenorro de 'O.T.' porque, su parecido con Paul Newman, le ha hecho ganar muchas seguidoras. En el espacio 'Casa Corona' de Barcelona, Gotzon, que colabora con la firma cervecera en diversos proyectos relacionados con la conservación de los océanos, nos cuenta cómo ha cambiado su vida tras su fichaje por 'O. T.'. El profesor confesó que aunque no se ve preparado para cantar o bailar, si hay que hacerlo, se hará. '¡Canto fatal!' y añadió que, el equipo de profesores, le ha acogido genial. "La verdad es que todo el equipo en general, que es gigante, se lleva tan bien que estoy convencido de que esta edición será mágica, algo especial" confesó.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

María José Rasero HEARST

Estudiaste Enfermería, ¿has llegado a ejercer?

Sí, trabajé un par de años y he de decir que me apasiona ayudar a la gente y cuidarla. Pero me di cuenta que estar encerrado en el hospital no me llenaba, así que lo dejé y me fui a África a trabajar de guía de viajes en Namibia, Botswana y Zimbawe.

¿Cómo será tu trabajo en la Academia de 'O.T.'?

La idea es sobre todo hacer que los chicos se diviertan y que se quiten el estrés de estar encerrado en una casa con toda la presión mediática que conlleva un programa como éste. Buscaré que desconecten y que se lo pasen bien. Me he informado y tengo un equipo de trabajo con experiencia en este campo que pondrán la base de un entrenamiento del que yo soy la cara visible. Estamos preparados para el reto.

Jordi Bardajil BCN

¿Cómo has visto a los concursantes?

Son gente muy joven y saludable y los podré exprimir. Creo que no va a haber pegas. Con ellos no me valdrá un 'no puedo'. Les daré caña. Soy de carácter fácil pero muy exigente conmigo mismo y también lo seré con ellos.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

¿Te ayudará haber sido concursante del reality 'El conquistador del fin del mundo', de ETB2?

Sí, mucho. Con 19 años estuve en un reality de supervivencia, luego seguí como presentador, entrevistaba concursantes al salir...Sé lo que van a sentir los chicos, sé por lo que van a pasar y ahí también les puedo ayudar. Cada persona enfrenta esta experiencia de una manera distinta, y yo estaré para lo que necesiten.

Tienes más de 200.000 seguidores en redes sociales. ¿Cuándo decidiste convertir Instagram en tu trabajo?

Decidí empezar a vivir de Instagram cuando vi que no podía compaginarlo con otras cosas y que ya ganaba suficiente para vivir. Aposté por ello porque me encanta la naturaleza y el deporte y eso es lo que aparece en mis fotos. Además colaboro con marcas que apuestan por la conservación del medio ambiente y el reciclaje, unos proyectos que me apasionan y que además, me pagan. Algunas de mis fotos están muy pensadas y otras no tanto, pero no tardo nada en hacerlas.

A pesar de ser un 'instagramer' de éxito, ¿estás preparado para la fama que te da un concurso como éste?

Sí y no. Creo que voy a seguir siendo como soy pero me asusta un poco ser parte de un monstruo como 'O. T.' No quiero pensarlo mucho porque me puede más la ilusión que tengo.

Noa, tu perrita siempre te acompaña.

La quiero mucho. Va conmigo a la playa y a la montaña. A Barcelona no la traeré porque solo entreno viernes y sábado en la Academia. En la gala no estaré, en general, pero se me verá porque lo bueno que tiene este concurso es la apuesta por el mundo digital. Se ve todo lo que pasa durante 24 horas. Están todas las clases disponibles y siempre puedes acceder. El mes que viene también me voy a Estambul y a India con un proyecto de concienciación de los plásticos. ¡Voy a estar muy ocupado!

María José Rasero HEARST

¿Noa es tu única compañera de viaje?

No. Tengo novia desde hace muchos años. Nunca lo he ocultado, pero mi vida profesional en redes está separada de la personal. Ella ha vivido todo mi crecimiento en estos años, nos llevamos muy bien y tenemos muy claras las cosas.

¿Cómo te cuidas?

Hago mucho deporte porque me apasiona y como de manera saludable. Entreno cuando estoy aquí, voy a hacer crossfit o al monte con Noa. Me ayuda a desconectar de la rutina y a estar bien, pero cuando estoy de viaje, no me preocupa hacer deporte.