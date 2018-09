Por segundo año consecutivo, Silvia Abascal ha sido la madrina de la campaña solidaria 'Sonrisas Oral B', cuyo objetivo es que las familias con pocos recursos puedan acceder a una buena asistencia dental. Como explica la actriz es algo importante: "Por salud e higiene, como autoestima, porque todos queremos que los niños rían". Durante el acto de presentación, la actriz de 39 años también habló de su pequeña Leona y de cómo le ha cambiado la maternidad. Tanto que ahora prefiere centrarse en la crianza de su pequeña y reducir al mínimo el ritmo de trabajo.

Cuando eres madre, ¿estas cosas te afectan más?

Si antes cualquier noticia relacionada con la infancia me afectaba y me revolvía, ahora directamente me enferma.

¿Qué tal el verano?

Pues trabajando con la obra 'Las Amazonas', hemos estado en Mérida, que es un sitio inspirador para actuar. Hemos tenido muy buena acogida tanto del público como de la crítica. Estamos muy contentos.

¿Cómo compaginas el trabajo y la maternidad?

Es difícil porque en mi trabajo dependes de muchas cosas y no tienes unos horarios fijos. Ahora, por ejemplo, quiero tomármelo con más calma y disfrutar las 24 horas de ella.

¿Cómo es Leona?

Es una niña muy agradecida, come fenomenal, es muy risueña. Lo que más me gusta es escucharla reír. Leona tiene mucha fuerza y es muy observadora.

¿Te apetece tener otro?

Entiendo a las madres que dicen que no quieren que sus hijos se lleven mucha diferencia de edad. Pero ahora mismo no me puedo imaginar tener otro hijo. La maternidad te da muchas recompensas, pero conlleva mucho esfuerzo.

¿Eres una madre muy nerviosa?

En cualquier situación mínima de alerta actúo con tranquilidad para trasmitirle a ella calma. Eso lo he aprendido gracias a mi profesión. Los actores trabajan mucho con la psicología y por mi profesión he tenido que trabajar mucho la relajación.

En 'Las Amazonas' has trabajado con tu pareja, Xabier Murua, ¿os habéis llevado a vuestra hija?

Ha estado un par de días, pero no ha estado todo el tiempo con nosotros porque en Mérida hacía mucho calor.

Para vosotros habrá sido como una luna de miel.

No, porque hemos estado trabajando muy duro.

Dices que ahora quieres disfrutar de Leona.

Sí, porque ahora está en esos primeros pasos en todo: los dientes, gatea...

¿Te imaginabas así la maternidad?

Me he asombrado mucho con la experiencia. La maternidad no es sólo lo que se muestra en Instagram. Nunca llegas a imaginar lo que es hasta que no llega el momento por mucho que te lo cuenten. Las madres saben lo que es.

Compañeros y padres

Silvia Abascal conoció a Xabier Murua a finales de 2016 cuando coincidieron en la obra de teatro 'La cocina', que protagonizaban. Fruto de su relación ha nacido Leona, que en enero cumplirá un añito. Aunque están felices con la paternidad, Silvia reconoce que de momento no quiere volver a ser madre, pero no lo descarta en un futuro. Ahora lo que quiere es disfrutar de su pequeña y, por eso, no tiene ningún proyecto profesional tras el éxito de la obra 'Las Amazonas, donde ha vuelto a trabajar con Xabier.