Si el pasado domingo en el debate tenía la oportunidad de hablar vía telefónica con su madre, anoche Chabelita, durante el ‘Última hora’ de 'Gran Hermano VIP' se reencontró en persona con su novio, el cantante Omar Montes. Un momento que aunque pensábamos sería algo tenso por las últimas reacciones de Omar ante la actitud de su chica con su compañero Asraf, fue todo lo contrario... ¡Se comieron a besos! Pero mientras Chabelita no consigue quitarse de la cabeza la supuesta infidelidad de su chico y no dejó de preguntarle si se estaba portando bien, el joven tiene la mosca detrás de la oreja por el acercamiento que Isa está protagonizando con Asraf. Así que, antes de despedirse, le advirtió que más vale que se porte bien; "A lo mejor vuelvo a venir. Mira a ver los edredonings estos que haces, cuando te tapas con el muchacho ese, con el ‘tazas’, que me quiere estampar una taza en la cabeza…", le dijo Montes a Isa haciendo referencia a su ‘amistad’ con Asraf.

¿Y qué hizo Chabelita después? Pues oídos sordos y a la cama... ¡CON ASRAF! La hija de la tonadillera y el míster han vuelto a pasar parte de la noche en el mismo colchón. No han faltado los cuchicheos, los masajes y los misteriosos mensajes en clase, aunque, eso sí, esta vez Isa ha cortado por lo sano.

Aunque Asraf parecía tener intención de dormir en la misma cama, finalmente Isa ha decidido mandarle a la suya: "Eres demasiado grande para dormir aquí. Buenas noches amigo", le ha dicho poniendo mucho énfasis en la palabra AMIGO. ¡Toma ya! Seguro que esto relaja un poco a Omar, después de las declaraciones que hizo arremetiendo de lo lindo contra su chica, puede que ahora se le calmen los ánimos...