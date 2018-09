Hace unos días, Gloria Camila nos daba un 'susto' al anunciar su ruptura con Kiko Jiménez, sin embargo todo resultó ser una broma para acaparar atenciones en su último vídeo, algo que no sentó demasiado bien a sus seguidores. Pero las tensiones se han calmado y Gloria ha vuelto a la carga con un nuevo proyecto. Después de 'Como yo te amo', ha abierto un nuevo canal en Mtmad, 'Inmenso', en el que va a dar consejos a sus seguidores... ¿El primero? Cómo llevar a cabo una dieta detox. "Muchas me lo habéis pedido pero no veía el momento", confiesa la joven, "y qué mejor que la vuelta del verano, que hemos comido lo que nos ha dado la gana... Que hay que hacer para perder esos kilitos de más que hemos ganado", confiesa. Pero hay un motivo más por el que la hija de Ortega Cano ha decidido ponerse a dieta; "Cómo se prepara una para lo que viene... +Una boda!". Y como tiene claro que quiere ser la mejor invitada, ha decidido bajar esos "kilitos de más" que dice que tiene...

Ha pasado 7 días tomándoselo muy pero que muy en serio... Meriendas compuestas por pepino con limón y nueces, bebiendo agua depurativa de limón y pepino, cenando ensaladas, comiendo salchichas de pavo... Vamos, que está dispuesta a dejar de lado las hamburguesas y las pizzas para conseguir la figura que desea.

Y todo en su taza favorita, ¡qué cuqui! Lo que es cierto es que parece que funciona... El segundo segundo día ya ha adelgazado 2 kilos de retención de líquidos, según confiesa ella misma. Asegura, además, que no hace deporte mientras sigue la dieta porque está más débil y se puede marear.

El octavo día llegó y ¡ha perdido 3 kilos! Está contentísima y confiesa que se siente mucho más sana y mejor consigo misma. Eso sí, ha dejado claro que "no os obsesionéis, cada uno se tiene que querer como es", pero es consciente de que lo importante es sentirse bien consigo misma, y si para eso deciden hacer dieta, ¡adelante!