Este es el nuevo tattoo con el que Aitana ha sorprendido a sus fans

Aitana lo ha vuelto a hacer. Ha enloquecido a sus fans con su última publicación en Instagram. La cantante comparte su día a día en sus redes sociales con sus seguidores y les ha mostrado su última locura: hacerse dos tatuajes a la vez, uno hace referencia a la amistad y el otro, a uno de los placeres de la vida. La ex concursante de OT se ha puesto en manos de su tatuadora y junto a su mejor amiga, Marta, se ha tatuado una flor, concretamente un girasol. Ella en el antebrazo y Marta en el costado. "Nos hemos hecho un tatuaje simbólico de nosotras… porque me voy a vivir fuera y nos queremos mucho", explicaba Aitana en su Stories, confirmando también que en breve cambiará de aires. Sin duda, su amistad parece para siempre.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Instagram

Y claro para gustos los colores. Algunos de sus seguidores opinan que el girasol es "demasiado grande", otros sin embargo opinan que Aitana tiene muy bien gusto.

Pero Aitana no sólo ha desvelado el resultado, que volverá a enseñar "cuando no esté rojo", también los momentos previos a este momento inolvidable, en los que revelaba que no sólo se iba a hacer un tatuaje, sino dos.

Instagram

Pero si Aitana mostraba su primer tatuaje, con el segundo ha dejado a sus fans con la miel en los labios, y nunca mejor dicho, porque como ella misma ha contado en un vídeo: "Es, bueno... uno de los placeres de la vida", añadiendo un emoticono de una abeja como única pista.

Instagram

Publicidad - Sigue leyendo debajo

La cantante, que ha triunfado con 'Lo Malo' junto a Ana Guerra, se muda a Madrid, tal y como ella misma ha comentado en su cuenta de Twitter y muchos de los comentarios hacían referencia a si compartiría piso con Cepeda o vivirá sola, tras los rumores de ruptura de la pareja.