"Si vais a Gran Canaria y queréis pasar el mejor día de vuestras vacaciones os recomiendo que hagáis @mojopiconaventura brutal brutal", confiesa Joel Bosqued a través de sus redes sociales. Y no es para menos. El actor está viviendo unos días de constante adrenalina en sus ¿vacaciones permanentes? ¡Nos morimos de envidia! Su 'feed' de Instagram está lleno de paisajes de ensueño, playas paradisíacas, actividades varias... ¡No para! Aunque también trabaja, lo cierto es que últimamente lo vemos disfrutar de lo lindo. Ahora nos ha sorprendido con una super multi aventura, arnés incluido y pilas cargadas. Se ha animado a hacer rápel con unos amigos, y parece que se lo ha pasado bomba, ¡juzguen ustedes mismos!

Pero ésta no ha sido la única aventura del actor antes de volver a la rutina. Gracias a sus redes sociales hemos visto de todo; Paseos por el mar, divertidas escapadas con amigos, días de piscina, ¡y hasta se ha subido a una tabla de surf para regalarnos instantáneas como ésta!

Que no cunda el pánico, Joel también trabaja, y mucho. Hace poco terminaba de rodar una de las películas que le ha cambiado la vida, así mismo lo confesaba él en una carta de despedida; "Hoy siento muchas cosas , un mes y medio después dejo este pueblo... viene a rodar La Inocencia. Una película muy especial. Que me ha cambiado la vida. Me voy triste, pero feliz... tengo pueblo !!! Y una familia maravillosa que pienso ver mucho. El equipo y el proyecto me cautivo, pero es que ahora la gente de este pueblo me ha robado el corazón. Solo puedo dar las gracias a toda la gente que me ha acogido y me ha hecho sentir que esto es mi HOGAR. Me voy sabiendo que voy a volver mucho por aquí. No quiero mencionaros a todos. Solo os diré gracias y os quiero . Gracias por formar parte del mejor verano de mi vida".