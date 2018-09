El pasado 24 de julio, Demi Lovato ingresaba en el hospital Cedars-Sinai de Los Ángeles después de que fuera hallada en su casa de Hollywood Hills en estado inconsciente debido a una supuesta sobredosis de heroína. Tras recibir el alta, la joven ingresó en un centro de rehabilitación para tratar sus problemas, viéndose obligada a suspender su gira de conciertos. Este 23 de septiembre ha salido por primera vez de la clínica, aunque de forma temporal. Ha sido el portal estadounidense TMZ el que ha publicado en exclusiva una fotografía en la que se puede ver cómo da un paseo fuera del centro. Demi lleva una gorra para ocultar su rostro y un café para llevar, además se la ve sonriente mientras hablaba con una joven.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

A simple vista, parece que Demi se está recuperando muy bien tras la sobredosis que casi acaba con su vida, y del que su madre, Diana de la Garza, dijo: "Durante dos días no supimos si iba a sobrevivir o no". Y añadí: "Hoy en día puede decirse que está muy bien. Se siente feliz y sana. Quiere mantenerse sobria y está recibiendo la ayuda que necesita, solo eso me da ánimos respecto a su futuro y el de nuestra familia".

Pero no solo su madre y su familia están a su lado, también su exnovio, Wilmer Valderrama, que ha puesto en 'pause' algunos de sus proyectos para dedicarse a cuidar a Demi. "Verla de nuevo en una situación tan triste y vulnerable le rompe el corazón", ha declarado una fuente cercana al actor.

Demi nunca ha escondido sus problemas con las adicciones, y por ello quiso mandar un comunicado en su cuenta de Instagram explicando este último hecho: "Siempre he sido transparente acerca de mi viaje con la adicción. Lo que he aprendido es que esta enfermedad no es algo que desaparece o se desvanece con el tiempo. Es algo que debo continuar superando y aún no he hecho. Ahora necesito tiempo para sanar y concentrarme en mi sobriedad y mi camino a la recuperación. El amor que todos me habéis mostrado nunca será olvidado y espero ansiosa el día en que pueda decir que salí del otro lado. Seguiré luchando".

Demi Lovato y Wilmer Valderrama en la fiesta Vanity Fair de 2016. Evan Agostini

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Sus otros ingresos hospitalarios

Demi ingresó por primera vez en un hospital en el año 2010 a causa de su adicción a las drogas y al alcohol. Tras varias visitas de urgencia a los centros médicos, la cantante se declaró "limpia" en 2012. Sin embargo, y tras seis años sin consumir ninguna sustancia, el mes de junio pasado volvió a las andadas y lo hizo público con su nueva canción 'Sober'. Una adicción que, tal y como ha contado la misma cantante, le viene después de que le diagnosticaran bipolaridad, al igual que su padre.

Demi Lovato saltó a la fama tras participar en la serie de dibujos animados 'Barney & Friends'. Aunque alcanzó el estrellato tras participar en la película Disney 'Camp Rock', donde compartió pantalla con los Jonas Brothers. De hecho, su papel de Mitche Torres en la serie Disney, le valió un posterior contrato con Hollywood Records y en 2008 lanzó su primer disco en solitario 'Don't Forget'. Desde entonces la cantante no ha parado de lanzar nuevos trabajos musicales al mercado, convirtiéndose en todo un ídolo de masas de la música pop americana.