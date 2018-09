Que Carmen Borrego está encantada con su nueva cara, es algo que no se puede negar. La colaboradora televisiva, y componente de 'las Campos', sigue siendo noticia por su cambio radical después de que decidiera pasar por quirófano para quitarse la papada, dar una nueva forma a su óvalo facial y subirse ligeramente la zona del entrecejo para abrir más su mirada. Sin embargo, no es oro todo lo que reluce: la hija pequeña de María Teresa Campos ha encontrado una 'pega' a su sueño de verse más guapa, y no es otro que en sus dientes. Efectivamente, Carmen también se ha reconstruido la boca, pero parece no tenerlas todas consigo... ¿qué le pasa?

Según dijo ella en 'Sálvame', le ha llamado la atención que se montara tanto revuelo con su nueva cara, pero no cuando se rehizo la boca, y es que, apuntó, lleva meses arreglándose los dientes y casi nadie se había dado cuenta. Sin embargo, ahora es más evidente, ya que todo ha salido a relucir a la vez, aunque o hay más que echar un vistazo a sus redes sociales para darnos cuenta de que hace bastantes semanas ya tenía su nueva dentadura, un cambio que se puede apreciar, por ejemplo, a principios de agosto:

Pero ¿cuál es el problema que se ha visto ahora en la boca? Al parecer, sus dientes le resultan demasiado grandes, algo con lo que no está nada a gusto, pero su hermana, presente en 'Sálvame' junto a ella le dijo que no tenía de qué preocuparse: los que lleva puestos, de momento, son temporales, y quizá le parecen más grandes ahora por su retoque estético, pero cuando le pongan los definitivos dentro de unos meses, lucirá una sonrisa perfecta.

¿Y por qué tardarán todavía unos meses en finiquitarle los dientes? Según contó la propia Carmen, los puntos aún le tiran, y por la zona en la que está no puede hacer grandes esfuerzos musculares, en especial mantener la boca abierta durante las horas que se tarda en hacer esa intervención. ¡Seguro que cuando todo acabe está la mar de guapa!