¡Duelo de divas! Madre del amor hermoso la que se ha liado por unas inofensivas declaraciones de Malú. Durante el transcurso de una entrevista, a la ‘coach’ de ‘La Voz’ le preguntaron por qué se cuestiona a algunas cantantes por su peso o por la ropa que llevan. Aunque intentó eludir el tema recordando que a Adele no se le ataca por ello, ante la insistencia del periodista, acabó poniendo como ejemplo a Amaia Montero, quien en infinidad de ocasiones ha hablado sobre este tema y sobre lo mal que lo ha pasado ante el juicio público al que se le ha sometido debido a su físico.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Twitter

“Todavía sigue ese machismo de que la chica tiene que ser la perfecta, la guapa, la potente, la tal. Yo me he negado durante toda mi vida a ese tipo de canon, es que te destruye. Y lo de Amaia Montero me parece genial: ¿Por qué Amaia tiene que estar delgada? ¿Por qué? ¿Por qué una cantante tiene que estar delgada?”, se preguntaba Malú en la entrevista concedida a ‘El Español’.

“Que una modelo esté delgada puede formar parte de su trabajo. Tú lo que tienes que tener es bien la voz, bien la energía, bien las canciones, subirte al escenario y dejarte los cuernos. Eso es lo que tiene que hacer una artista. No estar muy delgada y muy mona y toda perfecta. Me irrita”, reflexiona la cantante.

Cualquiera hubiera entendido que lo que hace Malú es defender que hay que valorar el talento por encima del físico. Todos menos Amaia, quien se tomó fatal las palabras de su compañera de profesión y arremetió duramente contra ella a través de su cuenta de Twitter. "A la Victoria's Secret de Malú, ojalá todas fuéramos tan guapas y, sobre todo, tan delgadas como tú”, señaló haciendo mención a la artista.

Además, minutos más tarde y aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, la exvocalista de ‘La Oreja de Van Gogh’ hizo promoción de su último single y colgó el videoclip de ‘Nacidos para creer’ para destacar un verso de la canción: "Que hace 2 ó 3 tallas que no entro en mis vaqueros...y....??????".

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Enhorabuena @AmaiaMontero ahí tienes el protagonismo y la promoción que querías. Lamentable que crees está polémica en contra de una persona que te ha defendido, y encima lo hagas atacándola pic.twitter.com/3sPASoHMsG — Desafío (@conlajefa) September 25, 2018

Ante su inexplicable reacción, muchos internautas acusaron a la donostiarra de querer ganar protagonismo por medio de una polémica absurda. Sin embargo, Montero no piensa lo mismo y “calló la boca” de un tuitero cuando este le hizo saber que gracias al show que había montado era ‘trendic topic’. “Ni protagonismo ni hostias me ha llamado gorda y punto”, sentenció. ¡Cuidadito con la Montero!