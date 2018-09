View this post on Instagram

Es difícil entender porque la vida es tan dura y te arrebata a un ser querido provocando un dolor horrible💔😢. Ayer estabas sonriendo a mi lado y hoy estoy condenada a no volver abrazarte hermano 😌Revivir por segunda vez que un accidente de moto se lleve a un hermano esta siendo lo mas doloroso que me paso en la vida, estoy abatida, destrozada😢. Estaba preparándome para ver partir a mama, noooo a ti Frank no a tiiiii mi hermanitoooo nooooo 💔😢Te llevare siempre en mi corazón. Descansa en paz #tristeza #dolor #luto #hermano #amor #familia