En las últimas semanas, el clan Pantoja está copando todos y cada uno de los titulares, y es que en menos de un mes Isabel Pantoja ha hablado públicamente más que en varios años... Sin embargo, no es oro todo lo que reluce. Que la tonadillera hable, da mucho de qué hablar (valga la redundancia), y eso es algo que ha sobrepasado a algunos de sus familiares. Así le ha sucedido a Anabel Pantoja. La sobrina de la cantante no ha podido con la presión y podría abandonar, definitivamente, el programa de Telecinco. ¿La gota que colmó el vaso? Unas informaciones de Kiko Hernández. Según ha contado el colaborador, pudo escuchar a Anabel llorar al teléfono con su tía mientras se justificaba explicándole que había recibido un mensaje "muy heavy". Tal y como desvela el presentador, el mensaje rezaba así: "Solo te mueve el dinero, podrías haberlo parado y no lo has hecho. No me vuelvas llamar en tu puñetera vida". Pero, ¿quién está detrás de estas demoledoras palabras? Supuestamente su propio primo, Kiko Rivera.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Ella no ha dudado en sacar la cara por su primo, negando por completo al colaborador; "Quería aclarar no he recibido ningún mensaje y menos de persona que se está insinuando. Eso es incierto y tendrás que demostrarlo porque es algo que has oído". Rota de dolor ha llamado al que era hasta ahora su programa para demostrar que confía plenamente en Kiko Rivera. "Yo solamente hablo con mi tía porque me encuentro mal con muchas situaciones", explicaba, "no he recibido ningún mensaje de mi primo. Lo sigo negando y lo negaré hasta que me muera. No estoy amenazada por nadie", asegura.

Y el DJ también ha querido dar su versión de los hechos. Lo ha hecho con una tierna fotografía junto a su prima en la que deja claro que no tiene nada que ver con lo sucedido; "Tú sabes que yo no he sido @anabelpantoja00 y estoy aguantando mensajes de gente insultándome cuando yo no tengo nada que ver. Sigo callado", escribe Kiko. Y ella, por supuesto, le cree y pone la mano en el fuego por él; "No te pondría en duda nunca, es más, sigo manteniendo que estás al margen de todo esto. Siempre estás ahí cuando más te necesito. Así que eso es lo único que nos vale", confiesa Anabel.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Pero si no cree, en absoluto, estas informaciones... ¿Por qué quiere abandonar 'Sálvame'? ¿O es que eso también es incierto? Por el momento, Anabel no ha confirmado ni desmentido su marcha, quizá solo se trate de un descanso.