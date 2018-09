Makoke por fin ¡ha escrito su primer blog! En él, la que fuera azafata del Telecupón abre su corazón sobre la nueva etapa que va a comenzar su hija Anita en el extranjero. La joven se marcha a Milán y ella lo está pasando mal porque no está para ayudarla. Aunque, tal y como escribe, le tranquiliza que esté su padre y su hermano fuera para que la echen una mano en todo lo que necesiten. Sin embargo, lo que no sabe la ex de Matamoros es que la relación entre este y su hijo Javier Tudela está peor que nunca. De hecho, desde que entró en la casa de 'GH VIP', su hijo no ha hecho más que cargar contra el que hasta ahora había sido casi como un padre para él.

Kiko asegura que le gusta que confíe en él para hacer todas las gestiones necesarias para esta nueva etapa que comienza Anita. "Ya tiene el apartamento en Milán, el billete de avión... Yo me iré unos días con ella al principio", explica.

Y menos mal que está su padre porque su hermano se ha ido ¡a las Maldivas! Y ni más ni menos que 10 días, según ha contado Matamoros, al parecer por un negocio que tiene de cachimbas, aunque este viaje también tiene algo de vacaciones.

Makoke le pidió a su ex que se quedara en su casa de la Finquilla mientras estaba dentro de la casa de Guadalix para que todo estuviera en orden, y le dijo: "por favor, llevaros bien". Ninguna de las dos cosas las están cumpliendo ya que ni Kiko está viviendo en la casa ni tampoco se lleva bien con Javi. Matamoros pasa de vivir allí ya que "son muy descuidados y yo no aguanto ciertas cosas". Además, apunta directamente a Javi, asegurando que es "poco cooperativo", y no está por la labor: "yo no soy la chacha de nadie".

Aunque también ha tenido tiempo para hablar de su relación con Makoke, de la que se separó tras 20 años de relación. Kiko ha confesado que está viviendo mejor de lo que pensaba esta separación, y que lleva un ritmo de vida a todo trapo. Por el momento no ha encontrado el amor pero no se corta: "No estoy enamorado pero me lo paso muy bien".