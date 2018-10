Frank Cuesta: "Últimamente sólo gusto a los hombres"

Frank Cuesta se adentra en el mundo del toro en las nuevas entregas de 'Wild Frank' (DMAX). El presentador se confiesa antitaurino, pero reconoce que hay que dar voz también a los taurinos para afrontar este problema. Frank sigue viviendo en Tailandia con sus cuatro hijos y luchando para conseguir liberar a su ex mujer, Yuyee, de la cárcel donde permanece por un caso de tráfico de drogas.

Es la 14ª edición del programa, ¿qué vamos a encontrar?

Es un programa polémico. No es un programa ni para criticar ni favorecer al mundo del toro. Soy antitaurino y quería conocer cómo es el mundo del toro.

Dices que hay mucha mentira en lo que dicen los antitaurinos. ¿En qué?

Como que se diga que al toro antes de salir se le maltrata. Hay mucha leyenda. Indudablemente al toro se le maltrata, se le machaca y se le mata con hierro, pero no hay que mentir a otros niveles.

También dices que las corridas desaparecerán dentro de unos años, pero que existirán de manera privada, ¿es una contradicción?

Esto es un negocio muy grande y queda mal decir que España tiene un negocio donde se mata a un toro. En tu casa puedes hacer lo que te dé la gana. Lo que no se entiende es que tengamos una ley que condene por dar una patada a un perro y no por matar a un toro.

¿Algún torero te ha cerrado las puertas para hacer el programa?

Sí, pero no voy a dar nombres de toreros mediáticos. Pero he contado con Luis Francisco Esplá, torero y ecologista.

¿No has llamado a Fran Rivera, Cayetano o Enrique Ponce?

Es que queríamos un perfil diferente. Además, Fran ya no es torero, ahora es contertulio. Queríamos un perfil respetado.

Cambiamos de tendido. El 16 de octubre cumples 46 años, ¿qué balance haces?

Soy el tío más afortunado del mundo, pero lleno de mierda. La vida es una mierda maravillosa. Soy un hombre que me levanto feliz cada día, aunque me acueste con mal humor.

Sigues en Tailandia, ¿cómo está Yuyee?

Sigue en la cárcel y espero que salga el año que viene. Cuando salga no sé si me casaré con ella, pero sí la vamos a tener que cuidar y ser una familia. Ahora no me puedo echar una novia porque no me aguanta nadie.

Pero ligas...

Últimamente, sólo con hombres. La última vez que estuve en Madrid dos hombres me propusieron un trío.