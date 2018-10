Ya se lo advirtió Jorge Javier nada más salir de GH: "Lo que te espera fuera es la ruina total". Dicho y hecho. Sin casa, pero con sus pieles, Aramís Fuster, la bruja más famosa de la tele, ha tenido que hacer las maletas y mudarse a un hotel. No le ha quedado más remedio. Su casero de Marbella, al que debía 10.000 euros, ha conseguido una orden de desahucio. Hasta que encuentre una solución más duradera, Aramís ha elegido un modesto hotel de tres estrellas en El Escorial (Madrid), donde la habitación ronda los 70 euros por noche.

La bruja llegó en una furgoneta cargada de cinco maletas y tropecientas bolsas. Sí, bolsa de plástico de esas que usamos la mayoría de los mortales para hacer el cambio armario.

El personal del hotel salió a socorrerla. Además, el conductor le dejó su brazo para que no volcara. ¡No está pagado!

Por una vez, todo hay que decirlo el estilismo de la vidente no es lo que más nos ha llamado la atención, sino una de sus maletas. El equipaje era un auténtico cuadro: bolsas de tela, maletas de mano más desgastadas que su discurso de bruja eterna y una maleta principal de la firma Hua Xin (vamos, del chino) y con su nombre en una pegatina.

Aramís insiste en que sus problemas económicos se van a solucionar y que la culpa, por supuesto, no es suya. "He pasado seis meses encerrada porque un hombre al que no conocía de nada me amenazó", explica. Desde luego su gesto serio y cabizbajo lo decía todo: la vidente no pasa por su mejor momento.

Estrategia equivocada

Es una pena. Aramís ha perdido una ocasión única de triunfar en el reality. Las primeras semanas fue la estrella de 'GH VIP' protagonizando grandes momentos como su entrada en el reality, pero luego se fue por el túnel pidiendo su expulsión. "Te has equivocado. Tenías la oportunidad de cambiar de imagen y lo has tirado todo por la borda. Lo tienes muy jodido", le recriminó Jorge Javier. "Perdí la alegría", se justificó la bruja.