La 'princesa del pueblo', o lo que es lo mismo: Belén Esteban, no puede estar más feliz. De hecho, fue ella misma la que nos lo hizo saber la pasada noche de miércoles durante la celebración de la cuarta entrega de los Premios Chicote. La colaboradora se mostró de lo más simpática con la prensa, como acostumbra en estos eventos, y al que fue acompañada por Mila Ximénez. Su chico, Miguel Marcos, también acudió al sarao. Sin embargo, los dos llegaron por separado. ¡Que lo de no verse es el día antes de la boda, Belén, no 9 meses antes! Sea como sea, la de 'Sálvame' dejó claro que esta "muy bien, muy contenta y muy emocionada" por los preparativos de la boda. Un enlace que, aclaró, están "organizando los dos, Miguel y yo", para acallar rumores.

Aún así, Belén se mostró de lo más feliz por tener ya lo más importante de la boda, por detrás del vestido, y es el anillo de compromiso "de diamantes" que, cada vez que lo ve ¡se emociona!. Eso sí, a pesar de estar feliz cual perdiz, no quiso desvelar nada de los preparativos: "No digo nada, porque si no deja de ser sorpresa, y quiero que todo el mundo se sorprenda".

¿Y la exclusiva? ¿Habrá o no? ¿Está ya cerrada? "Por ahora no va a haber exclusiva. No quiero", zanjó, e incluso se mostró molesta por todos aquellos que la acusan de querer vender su boda: "Todo el mundo hace exclusivas, y parece que si la hago yo es malo. Yo estoy organizando todo con mucha ilusión, y punto", señaló. ¿Significará ese "por ahora" que está en negociaciones? ¿Cambiará de opinión de un momento a otro...?

De la que también habló fue de su madre, Mari Carmen, aquejada de unos pequeños problemas de salud propios de la edad: "Ahí va... bien", dijo Belén restándole importancia, y apostilló que la boda está siendo todo un revulsivo para ella: "Está emocionadísima. Ella y toda mi familia. Y la de Miguel también. Espero que todo salga bien".