Leticia Sabater fue la estrella invitada en el Chat 'Operación Triunfo'. Después de protagonizar el momentazo de la Gala 0 cuando Noemí Galera la nombró al no estar muy contenta con la imagen de ella misma que le devolvía el monitor, "Me veo bizca. Parezco Leticia Sabater" dijo Galera y Leticia no tardó en responderle, con mucho sentido del humor. "Aunque ya no sea bizca, porque me operé y salió genial todo, me encanta que se acuerde de mí ya sea por una cosa o por otra y que al final esté presente en un grandísimo programa como es 'Operación Triunfo'" explicó. Pues lejos de dejar zanjada la polémica, ésta continuó porque Leticia decidió enviar un vídeo al Chat para aclarar las cosas, definitivamente, con Noemí.

"Gracias Noemí por nombrarme ya sea por mí, por mi personaje o por mis canciones. Para los chicos, Alba y Dave me encanta el sentido del humor que tenéis. En la vida es lo mejor porque críticas vais a tener todos" contó la cantante.

Pero el mensaje no acababa ahí. "Carlos y Micky. Me encantaría hacer un trío musical con vosotros y mi nuevo tema, un villancico electrolatino que saldrá el 26 de noviembre. Además quiero que os la aprendáis todos los de la Academia" dijo. "Me encanta 'O.T.' y lo estáis haciendo increíble" añadió.

Además de la intervención de Leticia Sabater, el Chat estuvo muy animado. Convertido en una fiesta de pijamas, los concursantes jugaron a 'Beso, Atrevimiento y Verdad'. En 'Atrevimiento' les salió el juego de pasarse un hielo con la boca y los jóvenes no dudaron en hacerlo.

Además de pasarse el hielo, los cibernautas tuvieron que elegir al concursante que lucía mejor el pijama. El agraciado fue Dave que lució con orgullo la banda que le acreditaba como 'El pijama más sexy'.

Antes del Chat, la gala 1 de 'O.T' terminó con las primeras nominaciones. Sabela y Alfonso son los primeros concursantes que salen a la palestra en esta edición. Los cantantes interpretaron el dúo 'Échame la culpa', que en su versión original cantan Demi Lovato y Luis Fonsi, pero su actuación no convenció al jurado. Noelia fue la favorita.