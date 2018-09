A principios de julio saltaba la noticia de que Adara Molinero (‘Gran Hermano 17’) y Hugo (ganador de ‘Gran Hermano Revolution’) estaban esperando su primer hijo en común. Una noticia que pilló a todos por sorpresa (sin contar al ex de la joven, Pol Badía, que ya se olía algo…), debido a que tan solo llevaban poco más de seis meses de relación y ella se encontraba en la semana once de gestación. Pese a todo, la pareja está cada vez más unida y ansiosa por la llegada al mundo del recién nacido, al que seguramente llamarán Martín… Por fin, un crossover entre ‘grandes hermanos’ que, de momento, ¡tendrá final feliz!



Con planes de boda en el horizonte, la ‘gran hermana’ ha mostrado a través de su cuenta de Instagram las dificultades que ya va teniendo para poder abrocharse el pantalón. La incipiente barriguita es un hecho y ella está muy orgullosa de ella, tanto es así, que también ha colgado un vídeo en el que aparece el nonato pegando ‘pataditas’.

Además, en un nuevo vídeo colgado en su canal de Youtube, Molinero desvela todos los detalles de cómo se enteró que estaba embarazada. Nada más conocer al uruguayo supo que estaban hechos el uno para el otro, siendo “un flechazo en todos los sentidos”. Esto hizo que enseguida tuvieran claro que querían tener un hijo. “El bebé fue buscado”, aclara. La primera vez que lo intentaron, fracasaron, por lo que Adara decidió buscar en Internet cómo era más fácil quedarse embarazada: “Cuando vas a por un bebé, no sabes cómo van las cosas. Luego te vas metiendo en Internet, te vas informando cómo es más fácil quedarse embarazada”.

De esta manera, a la segunda intentona lo consiguieron, aunque ella tardó algún tiempo en darse cuenta… Aunque se le había retirado el periodo, al hacerse las pruebas de embarazo le salían negativas. Ante esta situación, decidió ir a la ginecóloga, quien no vio nada raro y le envió unas pastillas para que le volviera a bajar la regla.

Una semana más tarde de comenzar a tomar las pastillas, ni daba positivo el predictor ni volvía el periodo. Dos días después, mientras estaba merendando con su suegra y su cuñada, se dio cuenta de que el batido le estaba dando un poco de ‘asquete’, así que al día siguiente volvió a hacerse la prueba y ya dio positivo. "La raya hizo 'pum' en un segundo. Dije no puede ser, no me lo creo. Me había estado tomando las pastillas para que me viniera la menstruación", explica.

Rauda y veloz, llamó a su ginecóloga para contarle lo que había pasado. Esta la tranquilizó y le dijo que no pasaba nada y que era normal. Feliz por la buena nueva, fue corriendo a comunicársela a Hugo. "No pude aguantar más y fui a verle y se lo conté. Nos emocionamos muchísimo. Fue muy bonito y emocionante", sostiene. Moraleja: si un batido te da náuseas, corre a hacerte un test de embarazo.