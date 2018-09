¡La familia real de Mónaco nos tenía un poco preocupados! Resulta que hacía un par de semanas que no se marcaban ningún fiestón, y claro, teniendo en cuenta el historial de eventos para la ‘jet set’ que se marcan casi a diario, pues no sabíamos si algo iba mal… Gracias a Dios, el pasado miércoles celebraron la segunda edición de la Gala Montecarlo por el Océano, un ‘sarao’ con el que se pretende recaudar fondos para preservar los océanos. A simple vista, no podemos confirmar que allí se hablara mucho de las cada vez más en peligro masas de agua, lo que sí podemos confirmar es que hubo mucho vestidazo y estrellas de primer nivel.

Sin duda, los que más llamaron la atención fueron Katy Perry y Orlando Bloom. Y es que, pese a que llevan saliendo de manera intermitente desde 2016, no ha sido hasta ahora cuando han posado por primera vez juntos en una alfombra roja. Celosos de sus vidas privadas, parece que ya se van soltando un poco y han querido normalizar públicamente su relación sentimental.

Tanto es así que antes de llegar a la fiesta y mientras se preparaban en el hotel, la diva del pop quiso presumir del trasero de su chico y colgó en sus Stories de Instagram unas imágenes en las que se le veía a él bailando al ritmo de ‘Baby Got Back’ mientras a ella se le escucha decir: "Déjame tocar tu trasero". ¡Qué suerte tienen algunas!

¿Y quién ganó el duelo de estilo: Charlène o Katy? Pues juzguen ustedes mismo, pero si una se pasa, la otra no llega… Charlène escogió un vestido bastante aburrido, todo sea dicho, con capa en azul marino y efecto asimétrico, diseñado por Oscar de la Renta. Por su parte, la intérprete de ‘Roar’ dio el cantazo con un vestido ‘nude’ fruncido con mangas metalizadas y abertura en la pierna del diseñador Tom Ford. ¿Cuál os gusta más?

Tampoco quisieron perderse el evento los sobrinísimos del príncipe Alberto. Andrea Casiraghi posó para los medios en compañía de su esposa, Tatiana Santo Domingo, quien lució un vaporoso vestido con volantes combinado con una cartera con forma de libro. A su vez, Pierre Casiraghi acudió a la fiesta junto a su esposa, Beatrice Borromeo, que optó por lucir un original vestido de flecos acompañado por un chaleco de piel.

Entre el resto de invitados también pudimos ver a las modelos Catrinel Menghia, Michaela Kocianova, Mathilde Goehler y la española Blanca Padilla; los actores Chris Tucker, Jacques Perrin, Olga Kurylenko y Adrien Brody, este último acompañado de su novia Lara Leito; las estrellas de la música Gloria Gaynor, Robin Thicke y Nile Rodgers, así como el diseñador Tommy Hilfiger o la polémica heredera de TOPSHOP, Chloe Green, quien se comió a besos a su actual pareja, el modelo y recordado expresidiario Jeremy Meeks.