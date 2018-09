Si hay algo que nos gusta de nuestros famosos es verles cómo evolucionan, se marcan metas y las consiguen. En especial cuando se trata de los grandes hermanos: algunos se casan y tienen hijos, otros consiguen una prolífica carrera en la tele... ¡y otros vuelven a estudiar! La última que lo ha hecho ha sido Bea Retamal, ganadora de 'Gran hermano 17', y que sigue en nuestras vidas gracias a su canal de MTMad 'Rodéanos', donde ha querido compartir con sus miles de seguidores su primer día de 'vuelta al cole'... y no todo ha salido como ella esperaba: la noche anterior no podía esconder sus nervios, e incluso más tarde desvelaría que se había levantado varias veces durante la noche para ver la hora por miedo a quedarse dormida y por los nervios, pero su novio, Rodri Fuertes, se encargó de tranquilizarla.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Mediaset

Era Rodri el que le hacía un último regalo la noche anterior: una carpeta rosa (que hiciera juego con todos los utensilios que se había comprado)... y unas fotos para que la forrara. La cara de Bea era de no saber si reír, llorar o tirárselas a la cabeza: "A ver, Rodri, no voy a ir haciendo el cuadro. Que no tengo 12 años", le dijo a su churri, aunque pronto les encontró otra utilidad: "Con esto me hago unos cuadros estupendos".

A la mañana siguiente, tras levantarse la primera y prepararse el bocadillo, Bea y Rodri partieron al centro de Madrid, donde Bea se ha apuntado para estudiar un grado de Estética y Bienestar, para más adelante ser profesora, su gran ilusión: "Voy a ser la número 1, no lo dudéis. Además, si hay alguien que saca mejores notas que yo, aparte de que me pongo de muy mala leche, me pico mucho, y me encierro 24/7 a estudiar, y me da igual que sea sábado o domingo". Vamos, que llega ¡pisando fuerte!

Mediaset

¿Y su primer día de clase? No salió como esperaba: Bea deseaba con todas sus fuerzas que nadie la reconociera en su nueva clase... pero no ha sido así. Nada más llegar, un grupo de chicas se le quedaron mirando, aunque no dijeron nada, pero una señora que pasaba por allí si la reconoció "y gritó un poco bastante", señalaba Bea entre risas y muerta de vergüenza.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Mediaset

¿Fue el único "problemilla" que tuvo? Para nada: nada más salir a la calle con sus nuevas compañeras, que no la habían reconocido, unas chicas se acercaron a ella para pedirle fotos. Las chicas, extrañadas, le preguntaron que por qué pasaba eso... y ya tuvo que confesarlo todo. ¡Menos mal que se lo tomaron divinamente!

Mediaset

Eso sí: a lo que se va a tener que acostumbrar es a entrar a las 8 de la mañana todos los días... ¡eso sí que va a ser duro! Menos mal que todo se le ha hecho menos cuesta arriba con la llegada ¡de su nuevo cachorrito! ¿Se puede ser más cuquis? Se llama Perla, y se une al perrito que ya tenían, Otto. Esperamos que se lleven bien...