Hace tan solo unos días, a Omar Montes le dieron la oportunidad de entrar en la casa de Guadalix de la Sierra para visitar a Chabelita. Una sorpresa que parecía haber sido muy grata para la concursante de 'GH VIP' y que dejó momentazos para el recuerdo, como cuando Omar no dudó en lanzar una 'pullita' a su chica; "Ya no me quieres. Te has olvidado de mí”, indicó. "Si tardo mucho en venir, te me roba por ahí alguien…". ¿A quién se refería? Pues sí, a Asraf. Así que antes de decirse adiós de nuevo, volvió a recordar a la hija de la tonadillera que se portara bien. Sin embargo, parece que ni la advertencia de Omar ni ese romántico encuentro han servido para que Chabelita cambie su actitud...

"Que decepcionado me siento. A los diez minutos de irme se tumba con el chico desnudo con un albornoz encima y ella se pone a abrazarle y a darle caricias y cariño. Cuando hace un rato estábamos hablando y dejamos claro delante de toda España que ella era para mí y yo era para ella", comentaba Omar. Así que Jorge Javier no dudó en preguntarle si cortará con Chabelita después de esto, y él parecía tenerlo claro; "Hasta que yo no vuelva a verla seguiré siendo su novio... No voy a dejar a una persona por la televisión". Pero esa decisión le ha durado poco.

"Me parece de poca vergüenza, ambas partes son odiosas. Me parece de poca clase lo que está haciendo, porque se le está yendo de las manos", declaraba Omar después de ver las imágenes de su chica con el míster la misma noche en que él se fue. "Veo las cosas turbias, no soy manco ni tuerto, me puedo buscar otra perfectamente. Ella tiene novio y tiene que respetar, me da igual que sea Isabel Pantoja o Rita la Cantaora", añadía. Y así será.

Según El programa de Ana Rosa, Omar ha decidido romper con Chabelita; "Esta noche, salga o se quede en la casa, Omar va a cortar con Chabelita", comentaba la reportera. Así que esta noche se avecina tormenta para la joven... Pase lo que pase, ¡va a llevarse un gran chasco! Esta noche seremos testigos de una ruptura en pleno directo... ¡Qué fuerte! "Las últimas imágenes de Isa con Asraf han sido la gota que colmó el vaso", ha explicado.