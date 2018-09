Ortega Cano y Ana Mª Aldón ya son marido y mujer

Ortega Cano ya es un hombre casado. El torero y su novia, Ana María Aldón, madre de su hijo José María, de cinco años, contrajeron matrimonio civil el pasado 25 de septiembre en Zaragoza. Ese mismo día, y según informó ElHeraldo.es, la pareja fue vista paseando por la capital aragonesa con dos buenos amigos: Enrique Trebolle, abogado del diestro, y el médico Carlos Val-Carreres, cirujano que ha tratado a José en diferentes ocasiones. El torero y la diseñadora formalizaron su unión en el despacho del notario Honorio Romero. Fue una ceremonia por lo civil, sencilla y muy íntima, que sorprendió a todos porque la pareja tenía previsto casarse el domingo 30 de septiembre en la finca 'El Maestre', en Cádiz. Pero han decidido formalizar antes su amor y, ese día, dejarlo para la fiesta y la celebración familia.

Durante su paso por Zaragoza, y como se demuestra en esta imagen, la pareja paseó por la calle 5 de marzo con el abogado Enrique Trebolle y el doctor Val-Carreres. Ortega Cano está muy unido a Zaragoza porque eligió la cárcel de Zuera para cumplir su pena de cárcel tras el accidente que le costó la vida a Carlos Parra. José estuvo preso 13 meses y, durante ese tiempo, Ana María y su hijo José María se instalaron en Zaragoza. Ortega Cano cumplió en esta prisión su pena de cárcel tras ser condenado a dos años y medio por un delito de homicidio imprudente tras embestir con su vehículo el coche de Parra, de 48 años.

Además, Ortega Cano, es fiel devoto de la Virgen del Pilar, y acude con frecuencia a Zaragoza para visitar a su imagen. Así lo ha confirmado Ana María Aldón en sus primeras declaraciones tras convertirse en esposa del torero.



La diseñadora no confirma ni desmiente que ya haya contraído matrimonio con el diestro pero, por sus palabras, se sobreentiende que, legalmente, ya son marido y mujer. "El día de mi boda será el día que lo celebremos en familia no el día que se firmó un documento" contó. Ana María confirmó que había estado en Zaragoza, donde legalizó su unión con Ortega Cano, aunque no dijo mucho más. "Sí estuvimos en Zaragoza, en El Pilar" contó.