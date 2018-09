Así le conocimos, con su melenita y su flequillo cayéndole en la cara a modo de cortinilla. Sin embargo, ese Dave ya no está. El concursante de 'Operación Triunfo' sorprendió a todos en la última gala, la número 1, con su nuevo corte de pelo. Los primeros cambios de 'looks' ya están teniendo lugar dentro de la Academia, aunque por el momento no hemos vivido un momento tan divertido como el del año pasado con Amaia. A la joven le dijeron que le iban a dar unas mechas surferas, y ella con su naturalidad dijo: "Pero qué rollo surfero si soy de Pamplona". Unas palabras que conquistaron a la audiencia y que un año después seguimos recordando.

Ha sido Dave el primero que ha pasado por las manos de los estilistas del concurso. Atrás ha quedado su melena, que ha cambiado por pelo corto peinado hacia arriba. La verdad es que le sienta estupendamente y el otro estilo recordaba a Nick Carter en sus inicios en los 'Back Street Boys'. Aunque sin duda su parecido más razonable lo guardaba con Miguel, protagonista de la película de Pixar, 'Coco'.

Estrenó este nuevo 'look' con su compañera Marilia, con quien cantaba a dúo. Los triunfitos interpretaron una de las canciones más complicadas de la gala: 'Alfonsina y el mar', de Mercedes Sosa. Un tema que a Dave le encanta ya que le trae muchos recuerdos de su familia, y es que como ya contó, la argentina es una de sus artistas favoritas. Lo cierto es que aunque al principio les costó entrar en la canción, la defendieron bien ya que ninguno de los dos fue nominado por el jurado.

El más divertido de la Academia

Dave ha conquistado a sus compañeros, a sus profesores y al público gracias a su talento pero también a su humor. Sin duda, es el concursante con más gracia del programa, y se pasa el día gastando bromas y contando chistes que alegran las horas en la Academia. Incluso Tony Aguilar, jurado invitado a la gala 1, le dijo que le caía tan bien que le gustaría ir con él a tomar unas cañas.