Parece que detrás de la disputa entre Malú y Amaia Montero de estos últimos días podría haber alguien más; Gonzalo Miró. Las cantantes han copado todos y cada uno de los titulares al convertirse en las protagonistas de una guerra abierta a través de las redes sociales. Todo comenzó cuando Amaia se sintió atacada y ofendida por unas declaraciones de Malú en una entrevista con 'El Español' en las que declaraba; "Lo de Amaia Montero me parece genial, ¿por qué tiene que estar delgada?". Algo que no sentó nada bien a la vasca y no dudó en lanzar un dardo envenenado a su compañera; "A la #victoriasecret de @MaluOficial, ojalá todas fuéramos tan guapas y sobretodo tan delgadas como tú!". Y entonces estalló la guerra. Las redes no dudaron en posicionarse, rápidamente, en una y otra, alegando que quizá Malú se había pasado, o, en caso contrario, que Amaia había malinterpretado las palabras de la cantante. Sea como fuere, parece que detrás de toda esta polémica podría haber algo más... O alguien más, para ser más específicos: el ex novio de ambas, Gonzalo Miró.

Él mismo ha querido hablar de lo sucedido después de que muchos hayan creído que esta disputa viene de mucho antes... Y es que el presentador de televisión es el nexo de unión entre Malú y Amaia (además de la música), y las redes no tardaron en apuntar que quizá esta guerra ha estallado ahora pero podría venir de mucho más atrás. Gonzalo estuvo saliendo con ambas. La relación con Amaia Montero fue primero. La vasca comenzó a salir con él en 2008 y su relación terminó en 2011. Tres años más tarde, Gonzalo inició su relación con Malú, con la que salió hasta 2017.

El hijo de Pilar Miró acudía anoche al 10 aniversario de la Fundación Emilio Moro, y aseguró conocer muy bien a ambas. "Conozco a las dos a la perfección y me parecía un error por mi parte mostrar mi opinión, sería como llevar gasolina a una hoguera", confesaba.

Lo que no sabe es si esta disputa es por él, pero "lo dudo mucho, no creo que yo haya tenido demasiado que ver en esta historia". "Obviamente tengo mi opinión, pero si digo de qué lado estoy lo estaría incendiando todo un poco más", añadía. Asegura que ha podido hablar con alguna de ellas tras la disputa y "he trasmitido lo que he tenido que trasmitir", confiesa. Eso sí, no metiéndose en medio, "no soy quién".