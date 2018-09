Si Aramís Fuster monta un circo, le crecen los enanos. Y no lo decimos sólo por su dicharachera personalidad, sino porque cada vez que habla ¡sube el pan! Después de llamar "animal" a Darek o "perturbada" a Miriam Saavedra y quedarse más ancha que larga, Aramís dio unas polémicas declaraciones cuando se sometió a 'la curva de la vida', una prueba que el programa propuso para poder conocer mejor a los concursantes... y la familia de Aramís no salió bien parada: contó que su padre las maltrató a ella y a su madre; desveló sus dos relaciones fallidas; todos los hombres de su vida que la habían utilizado... y la mala relación que ha tenido, tiene y tendrá siempre con sus hijos, aunque, más que mala, es nula.

Telecinco

Aramís ya no tiene esperanzas de recuperarles: según contó, ellos han rehecho su vida, no han querido saber nunca nada de su madre desde que se hicieron lo suficientemente mayores como para apañárselas sin ella, y cuando ella ha tratado de ponerse en contacto con sus hijos, le han colgado el teléfono. De hecho, aseguró haber tenido más de un encontronazo... pero lo que no ha podido prever, ni siendo vidente, es que su hijo pequeño ¡saldría a la palestra!

Karim ha querido hablar con el portal Cotilleo.es para defenderse de las acusaciones de su madre: "Escupir contra la gente es muy fácil. Luego tú, además, tienes que salir al paso y demostrar que no y argumentarlo. Esas mentiras me salpican", ha contado al citado medio.

Mediaset

Por otro lado, ha querido opinar de que su madre esté en GH VIP, y lo cierto es que le da exactamente igual: "Yo ni me avergüenzo ni me dejo de avergonzar de ella. Cada uno elige vivir la vida como quiere", señala Karim antes de añadir: "Si ella quiere aparecer en un programa de televisión, genial, me parece estupendo y que se gane la vida".

¿Y sabrá de las 'aventurillas' de su madre con personajes de la talla de Barack Obama o Al Pacino? Asegura que no tiene ni idea, y es que lleva muchos años sin saber de ella... y todo podría ser.

Mediaset

Ésta, sin embargo, no es la primera vez que el hijo de Aramís habla con la prensa: ya lo hizo el pasado 2017 en el programa 'Sálvame' a través de una entrevista telefónica, donde desmiente de cabo a rabo a su madre cuando dijo que sus hijos siempre han pasado de ella: "En su momento, yo intenté recuperar la relación, pero es imposible. Es imposible relacionarse con ella".