Cuando nosotros decimos que Kim Kardashian es la celebrity más 'extra' que existe, lo decimos por una razón, y es que no hay más que ver el último modelito que se nos ha plantado: de la "creadora" del vestido de látex, las botas de plástico transparente y las pelucas de mil colores llega... ¡el vestido de billetes! Efectivamente, la hija de Kris Jenner ha decidido ponerse media Reserva Federal encima e ir por las calles de West Hollywood como la que va a comprar el pan. Sencilla. Bonita. Diferente. ¿Será Kim fan de Fangoria con aquello que cantaba Alaska de 'Más es más'? "La evidencia es como te la cuento / Porque dudas de que más es más / Orgullosos de cualquier exceso / En el baile de la vanidad..." ¿Seguro que la letra no la escribió Kim en un momento de lucidez?

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Gtres

¡Qué sencilla! Así, con su look de Balenciaga de arriba a abajo (botas incluidas) iba la reina de los realities. ¿Que cuanto cuesta la broma? Pues esperemos que no tanto como todos los billetes que lleva estampados, pero viendo prendas similares de la misma colección, calculamos que el vestido-trench puede costar unos 3.000 euros y las botas más de 1.000... pero ahí no acaba la cosa, porque nos falta por sumar ¡el bolsito!

Gtres

Se trata de un bolso-joya de la diseñadora Judith Leiber, que tiene verdaderas cucadas, y de la que las Kardashian (y cualquier millonaria que se precie, entre ellas la mismísima Beyoncé) se han declarado fans. Los diseños, de edición limitada ('of course'), cuestan unos cuantos miles de euros... y este en concreto te lo puedes llevar a tu casa por el "módico" precio de 4.122 euros. ¿Os parece todo 'too much'? Pues esperáos a que se entere de que en Dubai venden los zapatos más caros del mundo, hechos (a medida, claro) de oro, piel, seda y diamantes... y que están tasados en ¡17 millones de dólares! ¿Alguien lleva suelto?

Publicidad - Sigue leyendo debajo