El empresario José Luis Gil Silgado ha acudido esta semana a un acto promocional en el que ha vuelto a ser preguntado por su situación legal. El ex de María Jesús Ruiz mantiene varios pleitos abiertos, entre ellos, dos con su ex pareja con quien dice estar bien. "Estaríamos mejor sin estar en los juzgados, pero estamos bien", aclaraba. Por otro lado, Gil Silgado la ha felicitado por haber cancelado su boda: "Creo que ha hecho una buena elección", destacaba, "me alegra fundamentalmente por mi hija. Lo que no quiero es que mi hija esté con esa persona". Ademas, el empresario se ha pronunciado sobre las palabras de su hija en el programa de Telecinco 'Socialité': "Como casi siempre, todo falso. Ya está demandada", aseguraba Gil Silgado quien aclaraba que se trata de la cuarta denuncia interpuesta contra su hija.

