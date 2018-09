Todavía está "asimilándolo" todo. Así lo ha confesado la propia Chabelita cuando, este medio día, se ha dejado ver paseando por las calles de Madrid, por primera vez después de ser la primera expulsada de 'Gran Hermano VIP 6'. La hija de la tonadillera es, sin duda, el personaje del momento después de vivir una de sus noches más duras tras cortar en directo con su novio, escuchar las duras palabras de su madre, y no recibir la visita de sus familiares a plató. Parece que la ex concursante ha querido despejarse y para ello ha salido a comer por la capital junto a su inseparable amiga Aneth. Y precisamente al terminar la velada, 'Sálvame' ha podido hablar un poco con ella para saber cómo se encuentra después de la multitud de emociones de anoche.

Con un rostro de lo más serio y entreteniéndose durante casi todo el paseo con el teléfono móvil, Chabelita caminaba ante la presencia de los medios sin querer pronunciarse demasiado sobre la polémica.

Ha confesado que "no he dormido mucho", y lo cierto es que su rostro le daba la razón. Por eso, suponemos, llevaría esas maxi gafas de sol. ¿Habrá pasado la noche entre lágrimas? ¿Qué es lo que le ha quitado el sueño a Chabelita? Lo que sí ha querido contar es que "estoy un poco disgustada", aunque eso es algo que ya pudimos notar anoche.

Parece que la hija de la tonadillera quiere guardarse sus sentimientos para el debate del próximo domingo, así que por el momento no sabemos cómo le habrá sentado la reacción de su hermano Kiko a su expulsión o si ha hablado ya con su madre... De lo que no cabe duda es de que la joven no pasa por su mejor momento y eso podría tardar en cambiar.