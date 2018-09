La noche del domingo en el debate de 'Gran Hermano VIP 6' va a estar repleta de emociones y visitas inesperadas. Tras convertirse en la primera expulsada de la edición, Chabelita será una de las grandes protagonistas y podrá hablar, sin tapujos, de su paso por la casa, visionar material inédito de su conversación a solas con Omar y valorar la relación de amistad surgida entre su ex pareja y Techi... Pero no va a ser el único plato fuerte de la noche. Asistiremos, además, a la emocionante visita sorpresa de Anita Matamoros a Makoke. Además de disfrutar de un nuevo juego grupal en el que tratarán de recuperar otra estancia de la casa. Y aquí no acaba la cosa. Las puertas de 'Gran Hermano' se abrirán para recibir, nada más y nada menos, que a Paula Echevarría.

La actriz será una de las grandes sorpresas de la noche, y no irá sola. Acompañada de Juana Acosta y Maribel Verdú, se adentrarán en la casa de Guadalix para sorprender a los concursantes y promocionar su nueva película; 'Ola de crímenes'.

Las protagonistas de 'Ola de Crímenes', comedia negra producida por Telecinco Cinema que se estrenará el próximo 5 de octubre, cruzarán el umbral y protagonizarán un original encuentro con los concursantes.

De momento solo irán de visita, quién sabe si en futuras ediciones vemos a Paula, Juana o Maribel pasear por aquella casa siendo la suya y podemos disfrutar de ellas las 24 horas del 'reality'...