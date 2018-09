Parece que a Chabelita se le han quitado, ya, todas las penas. O no y simplemente salió para despejarse. Lo que está claro es que salió. La reina de las ferias no pierde el tiempo y nada más salir de la casa de 'Gran Hermano VIP' se subió a sus tacones y se fue de fiesta con su queridísima amiga y fiel defensora Aneth. Aunque su primera noche fuera de los muros de Guadalix resultó ser una auténtica pesadilla para Chabelita; A su salida se sumó el reencuentro y consiguiente ruptura con Omar Montes, además de tener que escuchar la llamada de Isabel Pantoja a 'Sálvame' en la que criticaba su forma de vida. La pequeña del clan Pantoja ha hecho eso de "si la vida te da limones, haz limonada", y se ha ido a disfrutar de la noche madrileña.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Lo que quizá no sabía la hija de la tonadillera es que, mientras ella bailaba al ritmo de su querido Anuel y se tomaba alguna que otra copilla, su ex novio Omar (reciente, recientísimo ex novio), se estaba dando el lote con la que decía ser su mejor amiga dentro del concurso: Techi.

Gtres

Se lo pasaría bomba, eso seguro, lo que no sabemos es si cogería el teléfono y se enteraría de lo que estaba pasando en la casa... Ella misma ha confesado a sus seguidores de las redes sociales que "me está llegando mucha información pero hasta no saber si es verdad o no, voy a seguir pensando lo mismo". ¿Se habrá enterado ya de que es verdad de la buena?

Ahora más que nunca va a necesitar de esos grandes apoyos que la rodean. El de Aneth no le falta, de hecho ella misma contaba a 'Socialité' que ha arropado a su amiga en todo momento. El que tampoco le falta ni le faltará es el de Anabel Pantoja, su prima ha sido una de sus grandes defensoras y no se tomó nada bien la expulsión de la joven... Y el de Kiko, ¿lo tendrá? De momento no hemos visto ni rastro de apoyo en las redes sociales.