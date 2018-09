Apenas 24 horas después de que Omar Montes entrara en la casa de Guadalix, rompiera con Chabelita en directo, y se quedara como nuevo concursante de 'GH VIP', se ha convertido en el indiscutible protagonista. ¿El motivo? Su acercamiento a Techi, quien parece sentir una atracción irremediable hacia todos los hombres que rodean a la de los Pantoja... La tensión entre ambos (o las ansias de venganza) creció tanto que acabaron haciendo 'edredoning' ante la incrédula mirada de todos sus compañeros, que no podían terminar de asimilar lo que estaban viendo (y escuchando). Y aunque muchos han preferido pasar del tema, otros no se han mordido la lengua y han dado su opinión al respecto. El más duro, sin duda, Suso...

Publicidad - Sigue leyendo debajo

"Techi, al menos por respeto no te pongas la ropa de Isa. Te has quitado muy rápido a la niña del medio. Tu amistad con Isa era una farsa y en cuanto salgas nominada te vas a tu casa. Te subes una vez más al carro de Isabel Pantoja. Vaya cerdada acabas de hacer", le dijo muy serio cuando se destaparon bajo el edredón. Aurah tampoco dudó en ponerse del lado de su 'churri' en la casa; "Esto te va a pesar, yo no te puedo defender".

Una regañina que parece no afectar a Techi y que, después de todo, parece darle absolutamente igual. Es más, no ha negado en ningún momento el 'edredoning' y ha respondido a Suso con una pullita bien directa: "Si me echan, me voy con mi hijo...Cuando tu jugabas a los micromachines yo ya salía en la tele".

El que tampoco se calló fue Asraf, aunque seguramente él bien contento de lo sucedido, que podría darle vía libre con Chabelita; "Esto no puede ser real, ¿pero creéis que están follando?". El concursante, además, no ha dudado en lanzar alguna pullita; "Iluminati, qué pronto has aprendido". Un 'edredoning' que ha enloquecido a toda la casa y que ha dejado un momento único del que estamos deseando conocer la opinión de Isa...