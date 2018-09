Gloria Camila habla sobre la boda de su padre

Apenas unas horas antes de que dé comienzo el enlace de Ortega Cano, son muchos los interrogantes que aún quedan sobre la mesa. Lo cierto es que todos los miembros de la familia se preparan para la boda, entre ellos, la hija del torero, Gloria Camila. En sus últimas declaraciones, realizadas en los momentos previos a la gala de los Premios Escaparate, ha dado detalles sobre cómo y cuándo será la ceremonia.

Antes de entregar un galardón al bailarín Rafael Amargo en los Premios Escaparate, Gloria Camila se paró ante los medios para responder a las dudas que aún quedan sobre la boda de José Ortega Cano y Ana María Aldón. La primera de ellas era la más esencial, y es que hay rumores de que la pareja ya ha dado el 'sí, quiero' por lo que el domingo tan solo se realizará la recepción de los invitados. "Que yo sepa no. La boda es el domingo 30", aseguraba su hija.

Más tarde, era preguntada sobre el outfit que llevará puesto para la boda. "Hay que ver MtMad", contestaba rápida la joven remitiendo a los periodistas al blog con el que cuenta en la plataforma de Mediaset. "Tengo un vídeo preparado sobre qué outfit voy a llevar, cómo me voy a peinar, cómo me voy a maquillar...", explicaba sin querer desvelar nada de lo que ya se verá en el post que tiene preparado para su lanzamiento.

En cuanto a las personas con las que coincidirá en el enlace, Gloria Camila ha sido más que contundente. Preguntada sobre si se echará en falta a alguien, la joven respondió un serio "yo no". "Creo que van los que tienen que ir. Yo estoy muy contenta y con muchísimas ganas. Lo he dicho: es una ceremonia que hasta que no pasa no te la esperas". Además, dejó claro que "si mi padre es feliz, yo también soy feliz".

En otro orden de cosas, Gloria Camila fue preguntada por la expulsión de GH VIP de su amiga Isa Pantoja, a la que ha defendido a través de redes sociales en varias ocasiones. "Yo lo que he podido ver a mi me ha gustado. Ha estado haciendo amigos, ha socializado con todo el mundo y a mi me ha gustado. Es una pena que esté fuera", ha destacado.